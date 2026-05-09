Vandalizzata l’auto di Civita di Panino Giusto: “Da quando mi dedico a Milano, ricevo intimidazioni”

Antonio Civita, fondatore di Panino Giusto, e possibile candidato per il centro destra per le elezioni comunali di Milano ha mostrato come la sua automobile sia stata vandalizzata.

L’auto vandalizzata di Antonio Civita (Fonte: Instagram)

È stata vandalizzata l'automobile di Antonio Civita. Il fondatore di Panino Giusto, la nota catena di panini fondata a Milano, ha condiviso sul proprio profilo Instagram le immagini che mostrano gli specchietti rotti del suo veicolo. Nato a Roma nel 1971 e trasferitosi nel capoluogo meneghino nel 2005, Civita recentemente si è detto disponibile a candidarsi con il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano che si svolgeranno nel 2027.

"Da quando ho deciso di dedicarmi a Milano, sto ricevendo diverse intimidazioni, attraverso le quali qualcuno pensa di rallentare o di annullare la mia scelta e la mia voglia di impegnarmi per questa città", ha esordito nel post in cui ha condiviso le fotografie della sua automobile. L'atto sarebbe avvenuto nella serata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, mentre era ospite in una trasmissione della televisione locale Telenova.

All'uscita dagli studi televisivi, ha trovato il veicolo privo degli specchietti laterali. Da qui, la decisione di raccontare tutto sul proprio profilo. Non è stata annunciata, invece, nessuna volontà a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.

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"In realtà, gli atti di questa natura mi rendono ancora più convinto che ci sia tanto da fare e che non si debba mollare", ha poi concluso. Considerata l'attenzione ricevuta per quanto vissuto, il patron di Panino Giusto ha voluto pubblicare un video in cui ringrazia coloro che gli hanno mostrato vicinanza: "Sono un po' emozionato per tutte queste testimonianze di affetto". Ha poi aggiunto: "Per chi mi conosce sa che le difficoltà non sono per me un limite. Anzi, aggiungono energia alla mia azione soprattutto quando c’è un valore superiore a cui si sta lavorando. Per me il valore rimane quello di contribuire a restituire a tutti i milanesi la Milano che meritiamo. Quindi non c’è intimidazione che possa fermarmi, io andrò avanti e sempre forza Milano".