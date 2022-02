I ballerini della Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo si sposano: “Ci siamo innamorati danzando” I primi ballerini del Teatro La Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, sono pronti a giurarsi amore eterno: si sono conosciuti in sala prove e dopo 7 anni di fidanzamento convoleranno a nozze.

A cura di Gaia Martino

Uniti sul palco e nella vita, Nicola Del Freo e Virna Toppi sono pronti a giurarsi amore eterno. La coppia di ballerini, la prima del Teatro La Scala, convolerà a nozze: a dare l'annuncio è stata la ballerina con un post su Instagram in cui, emozionata, mostra l'anello al suo dito. "Fin dal primo momento è sempre stato un si" ha scritto come didascalia alla foto. Sono fidanzati dal 2015 e il 24 gennaio, giorno del loro settimo anniversario, Nicola le ha fatto la proposta di matrimonio in una Spa su un ghiacciaio in Trentino.

Come si sono conosciuti Nicola e Virna

In una lunga intervista a Il Corriere, Nicola Del Freo e Virna Toppi, i primi ballerini del Teatro La Scala, hanno parlato del loro amore che presto sarà celebrato con il matrimonio. Il ballerino si è inginocchiato nel giorno del loro settimo anniversario: si sono innamorati nel 2015, entrambi hanno capito di amarsi mentre erano in sala prove insieme per provare la Marcia nuziale di Mendelssohn nel Sogno di Balanchine. Si sono innamorati danzando e quando sarà il momento costruiranno la loro famiglia: "Cerchiamo una casa più grande, i figli li vogliamo ma non subito".

La romantica proposta di matrimonio

Virna Toppi e Nicola Del Freo hanno svelato i dettagli della romantica proposta di matrimonio. Si sposeranno in chiesa sul Lago di Como ad ottobre. "Il 24 gennaio era il nostro settimo anniversario. Di solito, o ci si lascia, o ci si sposa. Nicola è la persona più bella che conosco. È corretto in tutto, in sette anni si è dimostrato l’anima pura del primo giorno. Non ho esitato un attimo a dirgli di sì" ha raccontato lei che ha sospettato un'eventuale sorpresa quando ha ricevuto la proposta di andare in Trentino, in una Spa su un ghiacciaio.

Mi sono insospettita quando Nicola mi ha portato in una meravigliosa Spa su un ghiacciaio in Trentino, con cena intima in un maso per coppie. Aveva programmato tutto, scartando l’opzione “vasca da bagno con petali di rosa e la scritta “Marry Me!”. Dopo i dolci, era nervoso: dalla giacca è spuntato l’anello. Ho poi scoperto che la mia famiglia e la sua sapevano tutto da mesi.

Nicola aveva preparato l'anello già da diversi mesi. Un diamante incastonato in un cerchio di brillanti era stato scelto con cura ed ha commosso la sua compagna.