Chi è Luciano Giannelli, il cavaliere “ballerino” a Uomini e Donne dopo C’è posta per te Luciano Giannelli è il 75enne bresciano che a Uomini e Donne si è distinto per le sue doti da ballerino. Cerca l’amore, dopo il rifiuto a C’è posta per te da parte di Agnese, della quale si è innamorato 60 anni prima.

A cura di Giulia Turco

Luciano Giannelli è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne. Protagonista del Trono Over, il 75enne bresciano arriva direttamente da C'è posta per te. Aveva scritto a Maria De Filippi per ritrovare Agnese, il suo primo amore, proprietaria del bar che frequentava quando aveva 20 anni. Le cose non sono andate come sperava e così Maria ha deciso di dare a Luciano un'altra chance per trovare l'amore, invitandolo nel parterre di Uomini e Donne. Da subito scatenato, Luciano si è distinto tra i cavalieri per le sue doti da ballerino. Per questo la conduttrice ha organizzato per lui una sorpresa, invitando in studio le due professioniste di Amici Francesca Tocca ed Elena d'Amario.

(Luciano Giannelli a C’è posta per te).

Luciano Giannelli cerca l'amore a Uomini e Donne

Luciano Giannarelli si fa notare dal pubblico di Canale 5 nel corso della seconda puntata di C'è poste per te 2022. Scrive al programma sperando di poter incontrare la sua Agnese, la ragazza del quale si è innamorato per la prima volta da ragazzino. Tra loro, stando ai racconti di Luciano, era scattato un vero e proprio colpo di fulmine: Agnese era la proprietaria del bar che era solito frequentare. Sono passati 60 anni, eppure Luciano non si è dimenticato di lei. Peccato che non sia stato lo stesso per Agnese, che confessa di non essere interessata. Non avendo ritrovato l'amore, Luciano accetta di partecipare a Uomini e Donne. Qui cattura l'attenzione di Giovanna, dama del trono over che si è subito interessata a lui. Nonostante Maria abbia messo in guardia Giovanna avvertendola che Luciano è un tipo un po' "particolare", lei per nulla spaventata sceglie di avviare la frequentazione: "Mi ha fatto simpatia, lo voglio conoscere".

(Il primo ballo di Luciano e Giovanna a Uomini e Donne).

La vita di Luciano Giannelli e la passione per il ballo

Sin dalla sua prima volta in studio, Luciano manifesta la sua voglia di scatenarsi in pista. In particolare il ballo con la signora Giovanna diverte il pubblico perché totalmente inaspettato. Maria è costretta a intervenire per contenere l'entusiasmo di Luciano, noncurante del Covid. Siccome il cavaliere ballerino tende spesso ad avvicinarsi alle dame, la conduttrice deve ricordargli di mantenere il distanziamento obbligatorio. Quando Francesca Barra ed Elena d'Amario lo raggiungono in studio, Luciano trova le ultime energie che ha in corpo per scatenarsi: "Se devo lasciarci le penne con queste due è meglio che lo faccia alla grande". Le ragazze propongono di ballare con lui su un brano di Michael Jackson e Luciano dà il meglio di sé. "Spero di non rivedervi mai più", dice ironico, con il fiato corto, mentre le ballerine lasciano lo studio.