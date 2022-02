Andrea Nicole e Ciprian tornano a Uomini e Donne, Maria De Filippi si scusa: “Sono stata prevenuta” Andrea Nicole e Ciprian a mente lucida tornano a Uomini e Donne, due mesi dopo la bufera che li aveva travolti. Maria porge a Ciprian le sue scuse: “Non credevo fossi sincero”. Pace fatta anche con Gianni Sperti, ma Tina CIpollari è assente in studio.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Nicole e Ciprian sono tornati a Uomini e Donne, qualche mese dopo la loro uscita di scena infelice. La coppia ha avuto il piacere di tornare in studio per un chiarimento, a mente lucida, a proposito di quanto era successo lo scorso dicembre. Si erano trovati costretti a lasciare il programma per essersi incontrati di nascosto all'oscuro della redazione. Maria De Filippi ha colto l'occasione per ribadire che non c'è alcun astio tra lei e la tronista, anzi ne ha approfittato per fare alla coppia le sue scuse.

Le lacrime di Andrea Nicole sotto la pioggia di petali

"Ciprian, io voglio farti le mie scuse, non credevo che tu fossi sincero. Oggi mi ricredo davanti a tutti, com'è giusto che sia", ha detto Maria. "Sono contenta che tu non l'abbia presa in giro, perché ci tengo a lei. Avendo tu fatto il provino da tronista ero partita molto prevenuta...", spiega la conduttrice. In quanto ad Andrea Nicole: "Nessuno di noi ce l'aveva con te, erano solo i tempi ad essere sbagliati". La tronista, tra le lacrime, è tornata con la mente alla gogna di quel giorno in studio, prima di lasciarsi andare ad un ballo con Ciprian sotto una pioggia di petali rossi:

In quel momento non sono riuscita a scusarmi come avrei voluto e dovuto. Sentivo quell’aggressività nei miei confronti quindi mi sono paralizzata. Io sono tanto contenta, di aver avuto ragione, di avere fatto tutto nel modo più sincero possibile anche nell’errore che ho commesso. E sono anche contenta anche di sentire le tue scuse. Quello che veniva detto su di lui aveva un peso su di me. Sapere che non sono più la sola a pensare certe cose, mi fa piacere.

Tina Cipollari assente in studio

In studio, a modo suo, ha trovato il modo di scusarsi anche Gianni Sperti, rimasto profondamente deluso dal comportamento dei due ragazzi a dicembre. "Gianni voleva solo che il tuo trono finisse nel migliore dei modi", ha spiegato Maria. "È anche per quanto ero affezionato a te, sai quando ci tieni di più l’errore ti fa male di più". Inevitabile non notare l'assenza di Tina Cipollari che non si è fatta trovare in studio. Non a caso, l'opinionista ha sempre messo nero su bianco di non digerire Andrea Nicole, come le aveva ribadito anche nell'ultima puntata. La sua opinione sull'ex tronista non è cambiata.