Alessandro e Pinuccia insieme al concerto di Vasco Rossi, i biglietti glieli regalò l’artista Alessandro Rausa è andato al concerto di Vasco Rossi e con sé ha portato Pinuccia: i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono stati paparazzati dai presenti. I biglietti glieli regalò l’artista stesso e glieli fece recapitare in studio.

Alessandro Rausa ha portato Pinuccia Della Giovanna con sé al concerto di Vasco Rossi. Lo scorso ottobre Maria De Filippi annunciava al Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne del regalo che gli gli era stato recapitato. Vasco Rossi tramite Live Nation, la multinazionale specializzata nell'organizzazione dei concerti, fece arrivare agli studi Mediaset due inviti al suo concerto: "Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all'accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza" recitava la lettera. In quella occasione Alessandro Rausa disse che avrebbe portato con sé uno dei figli, lasciando perplessa Pinuccia: visti i fatti, ha cambiato idea.

Le foto di Alessandro e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi

Sono stati paparazzati dai fan intorno a loro, telespettatori di Uomini e Donne, mentre seduti seguivano il concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Nicola di Bari. Eleganti come sempre, i due protagonisti del Trono Over del dating show, Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna hanno indossato abiti da cerimonia per l'evento: lui era vestito con uno smoking, lei con un lungo abito blu. La loro presenza, insieme, ha fatto sì che gli utenti Twitter si scatenassero: tutti sono apparsi contenti di vederli vicini e di sapere che il Cavaliere abbia scelto proprio lei come accompagnatrice. Qualcuno ha scherzato: "Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra".

Il regalo di Vasco Rossi per Alessanro a Uomini e Donne

Una vera e propria sorpresa lasciò senza parole Alessandro durante una puntata di Uomini e Donne. Tramite Live Nation, la multinazionale specializzata nell'organizzazione di concerti, Vasco Rossi fece recapitare due inviti per il suo concerto al Cavaliere del Trono Over, fan sfegatato dell'artista. Poteva scegliere lui la città dell'evento, così come l'accompagnatore o accompagnatrice con cui condividere l'esperienza. Ha scelto la sua terra, la Puglia, come location dell'evento e poi la sua Dama. Inizialmente il protagonista del parterre maschile disse a Maria De Filippi che avrebbe portato con sé uno dei suoi figli, perché pensava che a Pinuccia non piacesse l'artista. "Tutti insieme mi fa piacere" disse la Dama, e così è stato. Alessandro ha portato con sé Pinuccia per seguire dal vivo il suo cantante preferito.