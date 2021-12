Andrea Nicole e Ciprian dopo la gogna a Uomini e Donne: “Siamo felici, il resto non conta” Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono mostrati per la prima volta sui social dopo Uomini e Donne: con alcuni video hanno ringraziato i fan e raccontato di essere felici insieme.

A cura di Gaia Martino

Ieri nello studio di Uomini e Donne il pubblico di Canale 5 ha assistito all'addio di Andrea Nicole, la tronista il cui percorso ha preso una piena inaspettata terminando con il suo corteggiatore Ciprian Aftim, senza petali rossi. I due hanno confessato di essersi incontrati senza le telecamere e di aver trascorso la notte insieme e, dopo aver ricevuto un mare di accuse da parte degli opinionisti, hanno lasciato il dating show insieme. Pochi minuti fa hanno rotto il silenzio sui social pubblicando i primi video di coppia attraverso le IG story.

Andrea Nicole e Ciprian rompono il silenzio sui social

Andrea Nicole e Ciprian Aftim pochi minuti fa hanno registrato alcune Instagram stories in cui salutano e ringraziano i loro fan. Il corteggiatore ha cominciato raccontando la felicità che provano entrambi in questo momento:

Abbiamo avuto una giornata piena, la prima in libertà. Vi ringraziamo per il sostegno, noi siamo qui, felici di poterci vivere finalmente.

Come testo nella IG story ha aggiunto il motivo per il quale la notte in cui, di nascosto alla redazione, si è presentato a casa della tronista: "Avevo capito e sentito che era la mia persona e così sono andata a prenderla senza pensarci più di una volta".

Leggi anche Chi è Ciprian Aftim, il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Andrea Nicole ha proseguito ringraziando tutti coloro che hanno lavorato con loro e che oggi sono contenti di vederli felici insieme:

Questa è la cosa più importante perché siamo riusciti nello scopo del programma, ovvero trovare l'amore. Va bene così.

La reazione di Alessandro Verdolini

Il ‘no' di Andrea Nicole è Alessandro Verdolini, il quale è spiazzato per quanto avvenuto in studio. È rimasto deluso dal comportamento della tronista avendo sempre creduto nel sentimento che li legava. Il corteggiatore desiderava trovare l'amore e poter un giorno dar vita ad una famiglia. È apparso sui social anche lui negli ultimi minuti per ringraziare i fan per l'affetto e la vicinanza che gli hanno dimostrando. Non ha proferito parola riguardo il video di coppia della tronista insieme al suo nuovo fidanzato, Ciprian Aftim.