Uomini e Donne, Alessandro Verdolini deluso da Andrea Nicole: “Meglio perderla che trovarla” L’ormai ex corteggiatore di Andrea Nicole non può fare a meno di esprimere la delusione dopo la puntata di Uomini e Donne: “È l’ennesima delusione, ma meglio così, ho scampato un fosso”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Verdolini è senza parole dopo quando avvenuto in studio a Uomini e Donne con la scelta di Andrea Nicole. Il corteggiatore si è sentito preso in giro e umiliato da una situazione che, a quanto pare, la tronista e Ciprian hanno voluto portare avanti all'oscuro della produzione del programma. Nonostante Alessandro avesse detto più volte di voler un futuro con Andrea Nicole fuori da Uomini e Donne, oggi è consapevole di aver scampato una delusione per il futuro.

Le prime parole di Alessandro dopo la scelta

Preso da parte dalla redazione, l'ormai ex corteggiatore di Andrea Nicole non può fare a meno di esprimere la delusione incassata in studio: "Non pensavo una cosa del genere, sono arrabbiato", spiega. "Penso di aver dato tutto e di essere uscito a testa alta. Ci ho sempre creduto e non posso avere rimpianti. Fino ad oggi purtroppo ho ricevuto sempre solo delusioni e questa è l’ennesima, anche se da una parte tiro un sospiro di sollievo perché ho scansato un fosso, certe persone è meglio perderle che trovarle".

Alessandro Verdolini voleva una famiglia da Andrea Nicole

Ventottenne di Ancona, di professione social media manager, Alessandro Verdolini ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Nicole. Sin da subito i due hanno instaurato un buon feeling e sono arrivati ai primi baci e ai discorsi importanti. "Come mi immagino tra dieci anni con Andrea Nicole? In una relazione stabile…mi piacerebbe, anche se è difficile fare previsioni. Vorrei una famiglia tutta nostra, ho sempre desiderato averla perché come ho detto credo sia uno dei valori più importanti". Durante le ultime puntate inoltre, Alessandro aveva organizzato per lei una bellissima sorpresa, facendole recapitare un messaggio di sostengo dalla mamma, che ha avuto modo di incontrare anche di persona.