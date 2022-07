Andrea Fratino ha rifiutato Uomini e Donne: “Non è più la vetrina di una volta”

Andrea Fratino, TikToker di successo ed ex concorrente del reality di Rai2 La Caserma, ha svelato – durante una diretta per RDS Next – di avere sognato a lungo di partecipare a Uomini e Donne. Quando la fatidica proposta è arrivata, però, ha preferito rifiutare. Ecco perché.

Andrea Fratino sostiene di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne, non è ben chiaro se per il ruolo di tronista o di corteggiatore. Tuttavia, il ventunenne avrebbe preferito declinare l'invito:

"Quando ero piccolo sognavo di andare a Uomini e Donne. Intorno ai 14 – 15 anni. Poi in realtà, avendo questa visibilità, più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato al telefono per andare lì. Ho detto di no. Perché non è più, secondo me, la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne era diverso. C’era il Trono Classico e il Trono Over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata, non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turututututuru”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare in un programma per trovare l’amore della mia vita".