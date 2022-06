Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti dopo la scelta a Uomini e Donne: “Siamo entrambi molto sorpresi” Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti a Uomini e Donne Magazine hanno raccontato del loro amore dopo la scelta: hanno scoperto una complicità inedita, poi le confessioni su Federica Aversano, Matteo Ranieri e Lilli Pugliese.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si stanno godendo oggi la storia d'amore lontani dalle telecamere. La coppia nata a Uomini e Donne in una lunga intervista rilasciata al magazine del programma ha raccontato di aver scoperto una complicità, quasi inedita. "Durante le ultime uscite l'ho vista impaurita e ho percepito il suo timore di perdermi, questa consapevolezza mi ha dato tante certezze" sono state le parole dell'ex tronista che ha deciso di uscire dalla trasmissione con la giovane di Como, lasciando in disparte Lilli Pugliese. "Credo di essermi proprio innamorata. Provo qualcosa di forte e non saprei che nome dare al mio sentimento se non amore" ha aggiunto Soraia.

Le parole di Luca e Soraia dopo Uomini e Donne

"Soraia mi ha sorpreso": così ha iniziato la sua confessione Luca Salatino dopo aver lasciato il programma con la corteggiatrice di Como.

Non mi era mai capitato fino ad ora di stare con una ragazza con cui sentirmi libero di raccontare tutto quello che mi succede quotidianamente, ma anche quello è accaduto nella vita.

Dopo la scelta, tornati al residence, si sono dedicati alla loro conoscenza: "Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci" ha continuato l'ex tronista prima di dare parole alla nuova fidanzata.

Le cose stanno andando molto bene effettivamente e anche io sono molto sorpresa da Luca. A due giorni dalla scelta ci siamo divisi per qualche giorno ma anche da lontano lui è stato presente e premuroso. Io e Luca siamo molto simili.

Al momento gestiscono la relazione a distanza ma sperano entrambi di andare a vivere insieme a avvicinarsi: "Per ora ci vivremo tra Como e Roma, poi piano piano decideremo cosa fare. Siamo più propensi a stare a Como".

Le confessioni sui rapporti con Federica Aversano e Matteo Ranieri

Soraia Alla Ceruti durante la sua avventura a Uomini e Donne ha stretto un legame speciale con Federica Aversano, non scelta da Matteo Ranieri, compagno d'avventura di Luca Salatino con cui il tronista ha legato molto. L'ex corteggiatrice napoletana non usò termini carini nei confronti di Luca Salatino. "Lei e Luca si sono visti in videochiamata e si sono anche già, in parte, chiariti. In ogni caso abbiamo deciso di vederci al più presto per parlare di tutto faccia a faccia" – ha raccontato Soraia – "Sia in Federica che in Luca ho visto molta voglia di chiarirsi in virtù del bene che entrambi mi vogliono e questo mi rende felice".

Anche Matteo e Soraia hanno lasciato alle spalle le "antipatie" del passato: "Si sono parlati subito dopo la puntata e sono contento: lui per me è un fratello e alla fine tutto si è risolto con un brindisi" ha aggiunto Lua.

Le parole su Lilli Pugliese

Riguardo la reazione matura di Lilli Pugliese al momento della scelta Soraia Alla Ceruti ha confessato di aver fatto diversamente, al suo posto: "Certe cose bisogna viverle. Conoscendomi e con la paura di non essere la scelta, non credo che sarei stata così calma. Probabilmente, anche se in maniera educata, qualcosa gliel'avrei detta". Riguardo un ipotetico rapporto tra loro qualora non fossero state entrambe pretendenti di Luca Salatino, ha aggiunto: "La trovo una ragazza dolce e educata, molto in gamba, e credo che la sua esperienza di vita l'abbia formata e resa molto matura. Ma siamo molto distanti nel modo di pensare, non credo che in un altro contesto avremmo potuto legare".