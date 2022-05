Chi ha scelto Luca Salatino a Uomini e Donne tra Soraia e Lilli: la puntata di oggi in diretta

“Ti sto facendo conoscere la persona più importante della mia vita, perché tu sei diventato molto importante per me”. Lilli ha fatto conoscere a Luca la sua gemella, che vive in Corea per amore. “Spero che anche tu possa aver trovato la persona giusta per te, mentre io sono dall’altra parte del mondo”. Durante la seconda parte della giornata i due ragazzi si concedono un po’ di relax al parco, dove si lasciano andare ad effusioni e confessioni. “Mi è capitato di pensare che forse avevo sbagliato a venire, ma poi ho capito qualcosa di noi, ho capito quanto ci tengo. Se non rischi come fai a sapere cosa può esserci dopo?”.