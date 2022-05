Uomini e Donne, Luca Salatino ha fatto la sua scelta Luca Salatino avrebbe fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista è arrivato dopo un lungo cammino alla fine del suo percorso e ha deciso chi tra Lilli e Soraia è la ragazza giusta per lui.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News, anche Luca Salatino avrebbe fatto la sua scelta. Il tronista, dopo un percorso piuttosto lungo, pare sia arrivato a prendere una decisione e comunicarla alle ragazze con cui finora ha intrapreso una conoscenza. In studio per assistere a questo momento sono arrivati anche l'amico, ed ex tronista, Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

La scelta di Luca Salatino

Sembrerebbe, infatti, che la ragazza scelta dallo chef romano sia Soraia, nonostante dopo l'ultima puntata del dating show, andata in onda mercoledì 18 maggio, i video dell'esterna con Lilli avevano gettato la corteggiatrice in una profonda crisi, dal momento che i due sembrava non fossero più in sintonia come prima. Salatino, dal canto suo, non si è precluso nessuna possibilità e infatti ha voluto concedersi tutto il tempo necessario per maturare una scelta dettata dal cuore e dai suoi sentimenti, piuttosto che da ragionamenti frutto di un'analisi dei comportamenti adottati dalle ragazze arrivate in trasmissione per corteggiarlo. Colei che è riuscita a farlo capitolare, nonostante le titubanze e i tempi particolarmente dilatati di questa conoscenza, è stata Soraia, sebbene il 29enne non si sia trattenuto dal dirle in più occasioni che aveva notato un raffreddamento nei suoi confronti.

Il tutto, però, si spiega con una forma di difesa messa in atto dalla stessa Soraia, che si è vista messa da parte quando il tronista ha voluto uscire con Lilli e Aurora, quest'ultima però ha deciso di andare via. Soraia, infatti, non ha mai nascosto i suoi sentimenti e anzi ha sempre mostrato grande interesse nei suoi confronti, cercando di essere quanto più limpida possibile in un percorso in cui ha dovuto costantemente fare i conti con il fatto che ci fossero altre donne a catturare l'attenzione del ragazzo per il quale aveva iniziato a provare delle emozioni particolarmente forti.