Maria De Filippi rimprovera Luca Salatino a Uomini e Donne: “L’hai fatta piangere, sei soddisfatto?” Nella puntata di Uomini e Donne oggi Luca Salatino ha discusso in studio con Soraia e quando la corteggiatrice non ha trattenuto le lacrime è intervenuta Maria De Filippi: “Ora sei soddisfatto?”

Luca Salatino a Uomini e Donne è conteso tra Soraia e Lilli e una delle due corteggiatrici, dopo l'addio di Aurora, sarà la sua scelta. Nella puntata del dating show andata in onda oggi il tronista si è confrontato con Soraia la quale, dopo le ultime settimane, ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti per via del suo comportamento. Il romano ha ripreso ancora una volta la giovane che secondo il suo parere sia meno interessata a lui rispetto all'inizio della loro conoscenza. Quando è andata in onda l'esterna con Lilli – che il tronista ha baciato – Soraia è scoppiata in lacrime: è così intervenuta Maria De Filippi.

Le lacrime di Soraia

Soraia ha provato a far capire a Luca di non riuscire a dimenticare di aver sofferto per lui per via del comportamento adottato quando ha preferito uscire con Aurora e Lilli piuttosto che con lei, baciandole.

Io non sono come Lilli, ho bisogno dei miei tempi. Io ti ho già dimostrato che mi piaci ma non è che è finita così, ti ho detto che ci tengo ma non puoi pretendere alcune cose che non posso darti. Mi vengono i dubbi. Non può esistere amore in una circostanza del genere però provo delle cose.

Nel spiegargli i suoi sentimenti è poi scoppiata in lacrime.

Interviene Maria De Filippi

A Maria De Filippi non è andato giù l'atteggiamento di Luca Salatino nei confronti di Soraia dopo averle chiesto – ancora una volta – cosa prova per lui. Così la conduttrice ha deciso di prendere le difese della corteggiatrice:

Luca ma perché devi trovare la prova di quello che sente nel pianto? La fai piangere, ora sei soddisfatto? Cerca di capire le risposte che ti da, ti ha detto che ci tiene. Ha paura di essere ferita. Che deve fare? È diversa per come tu l'hai fatta stare. Luca, tu sei il tronista, ma mettiti al posto suo.

Il tronista non ha replicato se non sottolineando che non ha alcuna intenzione di volerla far piangere. Nonostante ciò non è apparso convinto: "Mi prendo le mie conseguenze ma che devo fare? Non devo obbligarti a fare quello che non ti senti di fare. Se io percepisco una Soraia diversa e lei me lo conferma, che devo fare?".