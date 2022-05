Aurora Colombo dopo Uomini e Donne: “Luca non fa per me, se fossi rimasta sarei stata io la scelta” Dopo aver lasciato definitivamente lo studio di Uomini e Donne, la corteggiatrice (ormai ex) di Luca Salatino ha spiegato il motivo che l’ha spinta a mettere un punto alla conoscenza con il tronista: “Non fa per me”, poi dice la sua su Soraia e Lilli.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne ieri Aurora Colombo ha salutato definitivamente Luca Salatino, il tronista che più volte ha messo in discussione l'interesse della sua corteggiatrice. Se i fan del programma speravano di rivederla ancora in tv, protagonista di romantiche e coinvolgenti esterne, resteranno delusi. Attraverso le sue Instagram story la ragazza ha fatto sapere di aver chiuso definitivamente il suo percorso con il tronista, nonostante fosse sicura del fatto che sarebbe stata lei la scelta qualora fosse rimasta.

Le parole di Aurora Colombo

Aurora Colombo dopo l'uscita di scena da Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram. L'ormai ex corteggiatrice ha spiegato di aver cambiato idea su Luca Salatino e per questo motivo ha deciso di non tornare più nel programma, per lui.

Luca mi ha subito incuriosito, ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa.

Aurora Colombo è sicura che, qualora fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta. Alla domanda di un utente che le ha chiesto "Pensi che se non fossi andata via, ti avrebbe scelto?", la sua risposta è stata "Sinceramente sì". Ed ancora: "Non vorrei passare per presuntuosa ma è ciò che credo anche io" ha replicato ad un fan sicuro che la ragazza con cui uscirà Luca Salatino sarà un ripiego per lui. Nonostante non sia andata come desiderato, ha spiegato di non aver alcun rimpianto: "Mi aspettavo più dialogo e comprensione, mai pentita di nulla".

La confessione sulle corteggiatrici Soraia e Lilli

L'ex corteggiatrice Aurora Colombo ieri sera era un fiume in piena: ha risposto a tutte le domande poste dai suoi fan, telespettatori di Uomini e Donne e riguardo Armando Incarnato che in studio l'ha attaccata ha dichiarato che non sarebbe rimasta per conoscerlo: "Si dice chi disprezza compra". Poi alla domanda su Tina Cipollari:

A tratti mi sta simpatica, l'ho trovata anche eccessiva in alcuni attacchi fatti a donne molto più grandi di me e con una sensibilità maggiore. Di sicuro una camomilla non le farebbe male.

Non sono mancate le opinioni sulle altre due corteggiatrici di Luca Salatino. Su Soraia ha dichiarato: "Penso quello che le ho già detto, la trovo poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso. Non amo le persone che infangano gli altri per emergere loro". Parole più leggere invece per Lilli: "Penso che sia l'esatto opposto di me, almeno da quello che ho visto in studio. Poco decisa e molto, troppo, introversa per quel contesto. Penso sia una brava ragazza".