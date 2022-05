Chi è Lilli Pugliese, la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne Lilli Pugliese è la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne arrivata sino al momento della scelta. Di Roma, ha origini capoverdiane e un passato difficile alle sue spalle.

A cura di Gaia Martino

Lilli Pugliese è la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, arrivata sino al momento finale della scelta insieme a Soraia Allam Ceruti. La romana si è detta innamorata del tronista e nel rivedere i momenti più belli nel giorno della scelta non è riuscita a trattenere le lacrime. Di Roma, ha origini capoverdiane e un passato molto difficile alle spalle. Dopo aver trascorso l'infanzia in una casa famiglia, suo padre è morto nel 2018 colpito da una malattia.

Chi è Lilli Pugliese, la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne

Lilli Pugliese

Lilli Pugliese è di Roma ma ha origini capoverdiane, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram che vanta oltre 18 mila follower. Con i suoi seguaci la corteggiatrice di Uomini e Donne condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana, arricchita da molti viaggi. Non si ha certezza sulla sua età: sul web si legge che sia nata nel 1994 e che quindi abbia 28 anni. Ha una sorella gemella di nome Serena a cui è molto legata. Su Instagram le ha dedicato queste parole: "Ci dicevano da piccole che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con 4 gambe e 8 trecce".

Lilli Pugliese e la sorella gemella Serena

Lilli Pugliese lavora in una pasticceria e il suo sogno è quello di trovare l'amore vero e costruire una famiglia.

Il passato difficile di Lilli Pugliese

"Nella mia infanzia mio padre c'era e non c'era. La mia insicurezza viene dal passato, la combatto" è stata una delle prime confessioni sul suo privato fatte durante un'esterna con Luca. Lilli Pugliese da bambina ha vissuto in una casa famiglia. Al tronista ha anche mostrato uno dei tatuaggi a cui è più legata: si tratta della scritta dietro la schiena "Il cielo in una stanza", la canzone che suo padre dedicò alla madre quando si sono conosciuti. Ora però suo padre non c'è più: è morto nel 2018 a causa di una malattia e in quella occasione la corteggiatrice gli ha dedicato alcune parole su Instagram.

Sono così pentita di non aver apprezzato di più quel poco tempo che abbiamo passato insieme durante questa vita, e sono pentita di non averti detto tante cose che avrei voluto dirti, ho sempre rimandato. È per questo che quando ti ho visto lì sdraiato e freddo ti ho gridato"perdonami". Nessuno ha capito il motivo per cui gridavo questa parola, nessuno lo ha capito ma spero che tu si e che mi hai perdonata, perdonata per non esserti stata abbastanza vicina, per non averti chiamato al telefono più volte di quanto ho fatto, e soprattutto per non essermi resa conto di quanto questa malattia potesse essere grave, grave tanto da portare alla morte così velocemente.

Il percorso di Lilli Pugliese e Luca Salatino a Uomini e Donne

Lilli Pugliese sin da subito ha legato con Luca Salatino. Ha raccontato al tronista del suo passato, le confessioni più intime durante le esterne. Il loro rapporto ha iniziato a traballare con il proseguire della conoscenza tra Luca e Soraia, l'altra corteggiatrice arrivata sino alla scelta. Dopo diversi scontri, la romana ha però deciso di mettere da parte l'orgoglio e la paura di essere ferita per conquistare il tronista e portarlo fuori dal programma con sé. Arrivati al giorno della scelta, Maria De Filippi ha mostrato loro una clip dei momenti più belli. Per entrambi è stato difficile trattenere l'emozione.