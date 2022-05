Chi è Soraia Allam Ceruti, la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne Soraia Allam Ceruti è la corteggiatrice di Luca Salatino arrivata sino al momento della scelta a Uomini e Donne insieme a Lilli Pugliese: di Como, la giovane sarebbe un’impiegata e starebbe seguendo un corso di marketing nel settore immobiliare.

A cura di Gaia Martino

Il percorso di Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, si conclude con la corteggiatrice Soraia Allam Ceruti arrivata sino al momento della scelta con Lilli Pugliese. È stata una delle prime arrivate, ha iniziato il percorso con il romano a febbraio e sin da subito ha dimostrato di essere interessata a lui. Dopo la loro prima esterna il tronista parlò subito bene di lei: "Fisicamente mi fa un certo effetto" confessò, augurandosi di provare anche attrazione mentale dopo averla conosciuta. Il suo desiderio si sarebbe realizzato: con lei è arrivata sino alla fine del suo percorso, al momento della scelta, nonostante i periodi di alti e bassi.

Chi è Soraia Allam Ceruti, la corteggiatrice di Luca Salatino

Soraia Allam Ceruti

Soraia Allam Ceruti è la corteggiatrice di Uomini e Donne arrivata sino alla fine del percorso di conoscenza con il tronista Luca Salatino. La giovane è di Como, città in cui vive secondo quanto scrive sul suo profilo Facebook. Ma sul suo conto non si avrebbero altre informazioni certe. Sul web si legge che sia nata nel 1994 e che lavorerebbe come impiegata mentre frequenta un corso di marketing nel settore immobiliare. Su Instagram è seguita da quasi 37 mila follower, con loro condivide selfie e scatti della sua quotidianità.

Il percorso di Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino a Uomini e Donne

Soraia Allam Ceruti è stata una delle prime corteggiatrici che hanno catturato l'attenzione di Luca Salatino. Sin da subito il tronista ha mostrato interesse nei confronti della ragazza lombarda confessando di avere una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Quando il romano ha iniziato a intraprendere conoscenze intime anche con altre ragazze, la corteggiatrice Soraia ha iniziato a ingelosirsi, scontrandosi più volte con lui. Hanno discusso molte volte in studio, spesso Maria De Filippi ha anche ripreso il tronista giustificando la corteggiatrice. I loro litigi sarebbero però serviti a fortificare il loro rapporto e fargli proseguire la conoscenza sino alla fine del percorso. Oggi, lunedì 30 maggio, andrà in onda la scelta di Luca Salatino: spoiler qui.