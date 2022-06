Luca e Soraia dopo Uomini e Donne tornano sui social: “Ci siamo lasciati”, ma è uno scherzo Luca e Soraia dopo Uomini e Donne sembrano innamoratissimi. Ora è il momento di sondare la loro vera compatibilità nella vita reale, quella fatta di impegni e distanze, visto che l’ex tronista vive a Roma e Soraia a Como.

A cura di Giulia Turco

Luca e Soraia sono ancora una coppia. A smentire le voci che li volevano già divisi, ci hanno pensato i diretti interessati usciti insieme dal dating show già da qualche giorno. Dopo la messa in onda della puntata con la scelta del tronista, Luca e Soraia hanno potuto finalmente mostrarsi sui social.

"Buonasera ragazzi, volevamo annunciarvi che io e Luca ci siamo lasciati", ha detto Soraia in un video postato sul suo profilo Instagram, salvo poi scoppiare a ridere e rivelare che era uno scherzo. Al suo fianco c'è Salatino, pronto a trascorrere qualche giorno tra Milano e Como, città dell'ex corteggiatrice.

Il percorso di Luca e Soraia a Uomini e Donne

Luca e Soraia usciti dal programma sembrano innamoratissimi. Ora è il momento di sondare la loro vera compatibilità nella vita reale, quella fatta di impegni e distanze, visto che l'ex tronista vive a Roma e Soraia a Como. Alle spalle hanno mesi di conoscenza che ha fatto emergere compatibilità e conflitti tra loro. Durante le ultime esterne prima della scelta, Luca era apparso particolarmente freddo agli occhi di Soraia, convinta che sarebbe tornata a casa senza di lui. Quando Luca in studio le ha comunicato la sua scelta, Soraia è scoppiata in lacrime incredula: "Ma perché ti sei comportato così allora? Mi hai fatto stare male". Maria lo ha giustificato bonariamente: "Lo ha fatto un po' apposta..".

La reazione di Lilli dopo la non scelta di Luca

Nel frattempo è arrivata anche la reazione di Lilli dopo la non scelta del tronista. I video cariati su Witty e registrati subito dopo la puntata dietro le quinte del programma mostrano la corteggiatrice piena di sconforto, ma troppo innamorata per provare rabbia. Alla redazione Lilli ha provato a spiegare i suoi sentimenti: “Non posso provare rabbia per qualcuno di cui sono innamorata […]. Voglio che sia felice e a lei io non l'ho mai odiata, la sentivo come una persona buona, quindi non l'ho mai odiata, forse sarà quella che potrà renderlo felice. Avrei voluto essere io”.