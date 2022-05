Lilli non è la scelta di Luca Salatino, l’abbraccio con il tronista in lacrime commuove lo studio Lilli Pugliese è la non scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne: dopo aver ascoltato le parole del tronista è scoppiata in lacrime. Poi, senza dire alcuna parola, si è alzata ed ha abbracciato Luca, conquistando gli applausi dei presenti.

A cura di Gaia Martino

Oggi, lunedì 31 maggio, in onda su Canale 5 è andata in onda la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista romano è arrivato sino alla fine del suo percorso nel dating show con Lilli Pugliese e Soraia Allam Ceruti, la scelta. La corteggiatrice non scelta, la romana con origini capoverdiane, è scoppiata in lacrime non appena avuta la comunicazione ma dopo le parole di conforto di Maria De Filippi, ha abbraccio il tronista prima di lasciare lo studio. Senza dire una parola.

Lilli Pugliese è la non scelta di Luca Salatino

"Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme, sei stata la prima ragazza che ho portato fuori. Nella prima esterna ho subito sentito qualcosa di forte, hai raccontato una parte nascosta della tua vita. Mi ha fatto capire che sei una donna, non una ragazza": così Luca Salatino ha iniziato il suo discorso per la corteggiatrice Lilli, non appena è entrata in studio. "L'esterna più bella è stata la cena, poi sulla terrazza il nostro primo bacio, con la canzone di mamma e papà" ha continuato con la voce rotta dal pianto, aggiungendo però che da lì ha iniziato ad avere delle paure.

Le nostre paure stavano prendendo il sopravvento, poi insieme le abbiamo superate. Ho conosciuto la parte più bella di te. Credo di aver trovato una donna con valori, hai fatto uscire il meglio di te.

Luca Salatino nel spiegare i suoi sentimenti non è riuscito a trattenere le lacrime.

La reazione di Lilli a Uomini e Donne

Lilli Pugliese è subito scoppiata in un pianto. Ha iniziato a singhiozzare, così Maria De Filippi è intervenuta per tirarle su il morale: "Hai affrontato cose nella vita più grandi. Ci sei riuscita, sei forte. Questa roba qua non è niente a confronto a quello che hai passato. È zero. Le parole che ha detto Luca sono vere, proprio per questo hai diritto ad una persona che ti ami tanto". Quando ha iniziato a piangere anche il tronista, la corteggiatrice si è alzata per abbracciarlo. Poi ha ricevuto un mazzo di rose dalla conduttrice. "Il tuo gesto mi ha colpito tantissimo" – ha commentato Tina Cipollari – "Rivela chi sei, una bravissima ragazza, piena di valori e con un grande cuore".