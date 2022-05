Luca Salatino e Matteo Ranieri insieme dopo Uomini e Donne, la gita a Portofino diventa esilarante Luca Salatino e Matteo Ranieri si sono rivisti dopo Uomini e Donne, i due tronisti (ormai ex) stanno trascorrendo dei giorni insieme a casa del ligure: la domenica a Portofino si è trasformata in uno show esilarante.

A cura di Gaia Martino

I due (quasi entrambi ex) tronisti di Uomini e Donne Matteo Ranieri e Luca Salatino, la cui scelta dovrebbe andare in onda oggi lunedì 30 maggio, stanno trascorrendo dei giorni insieme in Riviera Ligure. Matteo Ranieri sta ospitando il suo caro amico, conosciuto nel dating show, a casa sua a Recco e oltre ad avergli fatto visitare i posti più belli della sua terra, oggi l'ha portato con sé a lavoro, come documentano le IG story pubblicate. La gita a Portofino di ieri è stata esilarante.

La gita di Matteo Ranieri e Luca Salatino a Portofino

"Insieme sono uno spasso": è questo il pensiero di tantissimi fan di Uomini e Donne, felici di vedere di nuovo insieme i due ex tronisti lontani dagli studi televisivi. Luca Salatino ha raggiunto il suo ex vicino di sedia rossa Matteo Ranieri a casa sua, a Recco. Gli ha cucinato un'ottima carbonara, come documentato nella diretta Instagram andata in scena ieri sera, e lo ha fatto divertire molto quando tra le strade di Portofino ha iniziato a fare diverse battute. Nel borgo di pescatori, famoso per i portici con costose boutique, bar e ristoranti, erano parcheggiati diversi yacht di lusso, così il tronista – che dovrebbe essere oggi protagonista della puntata di Uomini e Donne – ha iniziato a scherzare sostenendo di non aver mai visto una barca così grande: "Io non ho mai visto una cosa così, ho visto i pattini a Ostia. Ma chi ha mai visto sto coso? Quanto è grosso? Ma dove ca**o va sto coso?" ha iniziato a sostenere, facendo già ridere Matteo Ranieri. Poi ha concluso, ironizzando sui costi della barca: "Non ho neanche i soldi per mettere la benzina nella smart io, fai un pieno di sta cosa hai pagato un appartamento a Piazza Navona".

Questa mattina Luca Salatino ha poi accompagnato il suo amico a lavoro e anche in questa occasione non si è trattenuto dal fare battute: "Sembro quello di Top Gun" ha detto in dialetto romano, scherzando, e facendo sorridere tutti mentre puliva per terra.

Leggi anche Matteo Ranieri e Valeria Cardone brindano insieme a casa dopo la scelta a Uomini e Donne

"Sei scappato dalla scelta?", Luca Salatino risponde

Durante il pranzo di ieri insieme alla sorella del ligure Anna Maria Ranieri, Matteo ha ripreso ancora l'amico che stava leggendo alcune notizie che parlavano proprio della loro vacanza insieme. Qualcuno ha sostenuto che si fosse già separato dalla corteggiatrice scelta (spoiler qui), i fan si sono interrogati sul perché non stessero insieme. Così è intervenuto il romano che, stizzito, ha commentato: "Uno non può andare da un amico? Todo bien, todo bien. Ma non ci rompete er ca**o". Il tronista romano non può ancora apparire pubblicamente con la sua nuova fidanzata per via di regole televisive: la scelta dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel pomeriggio ma la puntata è stata registrata già diversi giorni fa. I più curiosi, vedendolo solo, avrebbero pensato che la storia fosse già in crisi.