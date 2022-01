Ciprian Aftim dopo Uomini e Donne: “Se me l’avessero chiesto non avrei accettato il trono” Ciprian Aftim commenta la scelta di Luca Salatino, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne, che dopo non essere stato scelto ha accettato la proposta della produzione di diventare il nuovo tronista. Il compagno di Andrea Nicole ha dichiarato che non avrebbe agito allo stesso modo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne, conclusasi con la scelta di Andrea Nicole Conte, il corteggiatore Ciprian Aftim non si è quasi mai separato dalla tronista. I due formano ormai una coppia affiatata, come mostrano anche sui social dove pubblicano foto e scatti insieme. Il 29enne, intervistato da MondoTv24, ha fatto alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di continuare il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi qualora la sua conoscenza non fosse andata a buon fine, proprio come è successo con Luca Salatino, il nuovo tronista dello show arrivato dopo aver conosciuto Roberta Ilaria Giusti.

Ciprian spiega perché non avrebbe accettato il trono

Ciprian, più volte criticato dagli opinionisti per il suo comportamento, ha raccontato che se si fosse trovato nella condizione di dover scegliere, una volta conclusa la conoscenza con una tronista, se continuare il suo percorso in solitaria o meno, ha spiegato il perché non avrebbe preso in considerazione quella proposta:

Io non avrei accettato il trono, avrei avuto bisogno di uno stop. Non mi sarei sentito subito di mettermi in gioco di nuovo. Poi ho sempre lavorato ed ero molto stanco sotto vari aspetti. In parte non me la sarei sentita a livello sentimentale, in parte per lo stile di vita che stavo conducendo e non ce l’avrei fatta più. Poi mai dire mai.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim

Le riflessioni di Ciprian e Andrea Nicole sulla scelta di Roberta

Sulla scelta di Roberta Ilaria Giusti, che ha diviso il suo trono con Andrea Nicole, quest'ultima aveva dichiarato di essere molto contenta per la decisione presa dall'amica: "Io ho sempre tifato per Samuele dal primo momento in cui è sceso. Un ragazzo dolce puro e genuino. Quando lo ha scelto ero la persona più felice del mondo”. Simili le considerazioni di Ciprian che, infatti, ha aggiunto: "Anche io tifavo Samuele. Ho avuto modo di conoscerlo e ho sempre tifato per lui. Luca teneva a Roberta e ci è rimasto male, ma adesso è sul trono e avrà modo di rifarsi. Lo vedo un ragazzo genuino e questo gli fa onore".