Chi è Roberta Ilaria Giusti, la tronista di Uomini e Donne che ha scelto tra Samuele e Luca

Roberta Ilaria Giusti è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ha 21 anni e viene da Roma, nel suo passato una ferita dolorosa: a 14 anni ha perso il papà. "Col tempo ho imparato a non scappare dal dolore", ha raccontato.

Roberta Ilaria Giusti è la nuova tronista di Uomini e Donne 2021/2022. Ha 21 anni, viene da Roma ed è una delle protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi e sta proseguendo il suo percorso con Matteo Ranieri, dopo che Andrea Nicole è uscita dallo studio insieme a Ciprian Aftim. Roberta cerca l'amore "di un uomo che si prenda cura di me, che abbia le spalle larghe" come racconta nel video di presentazione trasmesso prima della messa in onda delle nuove puntate. "Mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere il lusso di essere fragile e vulnerabile, senza vergognarmi", aggiunge. Durante il suo percorso è uscita in esterna con Luca Salatino, uno chef di Roma, che ha dichiarato di essere molto interessato a lei e con cui procede la conoscenza, parallelamente a quella con Samuele Carniani. Stando alle anticipazioni, la tronista avrebbe già fatto la sua scelta tra Luca e Samuele prima di Natale.

Chi ha scelto Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, Roberta Ilaria Giusti ha già fatto la sua scelta. La tronista ha deciso di lasciare lo studio con Samuele, preferendolo a Luca. La decisione è stata inaspettata e ha sorpreso il pubblico, visto il percorso con entrambi i corteggiatori. In più, pare che alla non scelta di Roberta Ilaria, Luca Salatino, sia stato offerta la possibilità di diventare un nuovo tronista da gennaio e lui abbia accettato questa seconda possibilità di trovare l'amore.

Chi è Roberta a Uomini e Donne: gli studi e il lavoro

Roberta si definisce una ragazza schietta e sincera, limpida nel suo modo di comunicare, che dice sempre le cose come stanno. Non lascia mai nulla al caso e ha le idee molto chiare: sa quello che vuole. A Uomini e donne non teme il giudizio degli altri, promette di non essere per nulla orgogliosa e dice di cercare un ragazzo che in questo sia simile a lei. A 18 anni ha lasciato la casa dove viveva con i suoi genitori per trasferirsi nella Capitale e lo scorso 22 luglio si è laureata in Lingue e Letterature straniere: "È al mio papà che ho dedicato questo traguardo, la mia stella polare". Roberta si trova al momento senza occupazione. Il profilo Instagram della nuova tronista Roberta @robertailaria_giusti racconta i 21 anni di una ragazza come tante, dalla bellezza acqua e sapone. Gli ultimi scatti sul suo profilo non a caso sono quelli della sua laurea, un giorno speciale che ha vissuto al fianco della sua famiglia

Roberta Ilaria Giusti tronista a Uomini e Donne

L’amore per la famiglia e la morte del papà a soli 14 anni

Roberta è molto legata alla sua famiglia, alla mamma con la quale ha un rapporto molto stretto: "Non chiudo mai una telefonata senza dirle che le voglio bene", e alle sue due sorelle. A 14 Roberta ha perso il papà: "All'inizio mi ero chiusa in me stessa e non riuscivo a parlarne con nessuno", racconta nel video di presentazione. "Col tempo ho capito che non si può scappare dalla sofferenza, ma solo conviverci. Oggi il pensiero di assomigliare a lui mi rende orgogliosa e felice". A Uomini e Donne cerca un ragazzo che sappia prendersi cura delle sue fragilità, ma che al tempo stesso abbia carattere: "Ho bisogno di potermi fidare, cerco un uomo dalla personalità riconoscibile, non mi piacciono gli sciami. Ci vuole tanta santa pazienza con me. Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi".

Roberta Ilaria Giusti tronista di Uomini e Donne

Roberta a Uomini e Donne: il suo percorso come tronista

Roberta sin dagli inizi dimostra di avere una certa verve. La ragazza, infatti, ha le idee ben chiare e vuole davvero provare a conoscere qualcuno che le interessi, ed è per questo che non esita quando si tratta di dover scegliere chi portare in esterna. È uscita con Luca Salatino, 29enne di Roma già caduto ai suoi piedi. Lui è uno chef e lavora in un ristorante a Trastevere, il suo nome compare tra quelli dei migliori chef del Gambero Rosso nella preparazione della carbonara. Tra loro c'è stata anche una discussione piuttosto accesa, in seguito alla quale il corteggiatore non si è presentato in studio, ma stando alle anticipazioni i due si sarebbero rivisti e, inoltre, sarebbe anche scattato un bacio. Eppure, da parte di Roberta sembra sembra ci sia un forte interesse anche nei confronti di Samuele che lavora nell'azienda di famiglia, che si occupa di progettazione e realizzazione di espositori e packaging per gioielli. La ragazza, insomma, ha una forte attrazione per entrambi, Luca e Samuele. Un rapporto di forza che si è sempre rovesciato: Luca ha abbandonato lo studio dopo aver visto un bacio di Roberta con Samuele, ma intanto proprio Samuele pensa che Roberta sia più vicina Luca. Alla fine, stando alle anticipazioni, il percorso della tronista si è concluso con la scelta di Samuele.