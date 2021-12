Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Luca Salatino è il nuovo tronista Stando alle anticipazioni, Luca Salatino sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e non scelta di Roberta Ilaria Giusti affiancherà Matteo Ranieri in un nuovo percorso nel programma.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Ilvicolodellenews, l'ex corteggiatore e non scelta di Roberta Ilaria Giusti affiancherà Matteo Ranieri in un nuovo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi.

Luca Salatino è il nuovo tronista

Stando alle anticipazioni, Roberta Ilaria Giusti ha scelto di uscire dal programma con Samuele Carniani e non insieme a Luca Salatino, come invece pensavano gli appassionati del trono. All'inizio i due sembravano complici e in sintonia, ma con tempo questa intesa ha lasciato posto anche a momenti di tensione. La giovane tronista aveva più volte sottolineato come lui avesse un atteggiamento strafottente, che non rispettava quello che stava cercando in un uomo. Tuttavia, l'ex corteggiatore ha avuto una seconda possibilità, ma non da Roberta: Maria De Filippi gli ha proposto di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. E lui ha accettato. Un colpo di scena con cui la padrona di casa ha voluto spiazzare pubblico e spettatori, ancora una volta.

Chi è Luca Salatino

Archiviata con un pò di delusione la sua esperienza da corteggiatore, Luca Salatino ha accettato di rimettersi in discussione come tronista. Romano, 29 anni, ha già raccontato qualcosa di sé durante il percorso con Roberta. I suoi genitori sono separati e, come ha rivelato al magazine di Uomini e Donne, ha un rapporto speciale con la madre, che gli è sempre stata accanto. Nella vita fa lo chef in un ristorante di Roma e dal suo profilo social (IG@luca__salatino) si intuisce che ha anche una passione per la boxe. Della sua sfera sentimentale ha parlato più volte nel corso delle esterne, svelando che si è innamorato veramente soltanto una volta e che quando succede lo capisce da come guarda l'altra persona. L'ex corteggiatore ha sofferto di depressione, vivendo un periodo. buio a causa di un'operazione alla schiena che gli ha impedito di camminare per nove mesi.