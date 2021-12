Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti ha fatto la sua scelta Roberta Ilaria Giusti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, la tronista romana ha fatto la sua scelta lasciando di stucco tutti i fan del programma.

A cura di Ilaria Costabile

Roberta Ilaria Giusti ha fatto la sua scelta. La giovane tronista romana ha messo fine al suo percorso dichiarando chi dei due corteggiatori che hanno provato a conquistarla è riuscito a rapire davvero il suo cuore. Stando alle anticipazioni che arrivano sui social dalla registrazione della puntata, che andrà in onda fra qualche settimana, la 21enne ha deciso di lasciare il programma insieme a Samuele Carniani, sebbene il rapporto con Luca Salatino sembrava fosse più intenso e fatto sicuramente di molti alti e bassi.

Roberta Ilaria Giusti chiude il suo percorso a Uomini e Donne

Samuele Carniani ha dimostrato in tutto il percorso fatto a Uomini e Donne di essere un ragazzo maturo, dedito al lavoro che porta avanti nella sua azienda di famiglia, che si occupa di progettazione di espositori e packaging per gioielli, un ragazzo che in più occasioni non ha avuto timore di esternare i suoi sentimenti nei confronti di Roberta. Tra i due, infatti, c'è stato anche un bacio e dai video mostrati in trasmissione delle loro esterne, era evidente una certa complicità, tanto che la tronista non ha mai nascosto la sua confusione in merito all'attrazione che provava per entrambi i corteggiatori. Ma, a quanto pare, il prescelto è colui che ha dimostrato di essere quel "ragazzo con le spalle larghe" e che sappia prendersi cura delle sue fragilità, come aveva dichiarato mettendo piede nello studio del dating show di Canale 5.

Lo stupore per la scelta di Roberta

La scelta di Roberta, però, si è rivelata piuttosto inaspettata, dal momento che soprattutto i fan del programma avrebbero scommesso sull'altro pretendente, con cui sin dall'inizio sembrava ci fosse una sintonia più immediata, sebbene non siano mancati momenti di tensione. Proprio il bacio tra Roberta e Samuele aveva scatenato l'ira di Luca che, infatti, non si era ripresentato in studio. In più occasioni, però, la 21enne aveva sottolineato come l'atteggiamento dello chef romano fosse molto strafottente e tra loro, agli inizi della conoscenza, ci fu anche un'accesa discussione. Quest'altalena di sentimenti aveva fatto ipotizzare che potesse ricadere su di lui la scelta finale, cosa che però non è successa.