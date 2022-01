Andrea Nicole dopo Uomini e Donne: “Io e Ciprian vogliamo andare a convivere” Andrea Nicole racconta la reazione di Maria De Filippi dopo l’epilogo del suo trono: “Maria mi ha teso la mano”. E racconta la felicità al fianco di Ciprian. La coppia è già pronta al grande passo: “Vogliamo stare insieme il più possibile”.

A cura di Giulia Turco

Dopo una scelta finita nel caos, Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Sui social la coppia racconta le prime settimane fuori dal programma, che per il momento sembrano andare a gonfie vele, nonostante il percorso al dating show non sia finito nel migliore dei modi. La tronista infatti è stata accusata insieme al suo corteggiatore di aver agito alle spalle degli autori e di aver architettato un piano per potersi incontrare lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Un gesto che ha fatto infuriare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma la reazione di Maria De Filippi non è stata altrettanto dura, come conferma Andrea Nicole in un’intervista concessa a Nuovo Tv.

Come ha reagito Maria De Filippi

“Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea”, confessa Andrea Nicole al settimanale. “Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte”. La reazione di Tina e Gianni è stata feroce e i due opinionisti non si sono risparmiati insulti e offese nei confronti della tronista e di Ciprian. “La verità è che nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e inattesa lasci dea parte tutto”, si giustifica la 29enne. “Il cuore vince sulla ragione e non vedi alto che l’uomo che ami”. In quanto a Maria De Filippi che aveva puntato tutto sulla scelta di mettere Andrea Nicole sul trono, la conduttrice non avrebbe reagito poi così male. “So che Maria c’è rimasta male perché come tutti si aspettava un finale diverso”, aggiunge la ragazza. “Nell’ultima puntata lei mi ha comunque teso la mano”.

L’amore di Ciprian e Andrea Nicole

La coppia sta vivendo i primi momenti felici dopo il programma, spostandosi tra Milano dove fa base Andrea Nicole e Roma dove vive Ciprian. Sembra che i due abbiamo scelto proprio la Capitale per affrontare il grande passo, visto che a giudicare dai social è lì che stanno trascorrendo sempre più tempo. “Adesso stiamo davvero bene insieme. Vogliamo andare a convivere”, confessa Andrea Nicole. “Vogliamo vederci il più possibile”. A Roma per altro c’è un’altro punto di riferimento dell’ex tronista, Roberta Ilaria Giusti, la compagna di viaggio senza la quale il percorso a Uomini e Donne non sarebbe stato lo stesso: “È bastato un sorriso la prima volta che ci siamo incontrate per capire che da quel momento non saremmo state sole ad affrontare il percorso e cos’ò è strato”. Le due ragazze hanno trascorso insieme anche il capodanno: “Iniziamo questo nuovo anno esattamente come abbiamo vissuto la fine di quello precedente, insieme”.