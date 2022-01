Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele stanno insieme: gli indizi che confermerebbero la storia Mentre alla coppia non è consentito pubblicare contenuti sui social, alcune foto sul profilo dell’amica Andrea Nicole lasciano pensare che la relazione tra Roberta e Samuele stia funzionando e che i due stiano continuando a viversi anche fuori dal programma.

A cura di Giulia Turco

Roberta Ilaria Giusti ha concluso la sua esperienza a Uomini e Donne insieme a Samuele Carniani. Nonostante la scelta della tronista romana non sia ancora andata in onda e dovrebbe essere trasmessa in puntata dopo il 10 gennaio, le anticipazioni del programma avevano svelato l'epilogo del trono classico, l'ultimo di questa edizione rimasto in piedi fino a dicembre. Mentre alla coppia non è consentito pubblicare contenuti sui social, alcune foto sul profilo dell'amica Andrea Nicole lasciano pensare che la relazione tra Roberta e Samuele stia funzionando e che i due stiano continuando a viversi anche fuori dal programma.

Capodanno a coppie per Andrea Nicole e Ciprian Aftim

È stata una notte piena di amore l'ultima dell'anno per Andrea Nicole che ha lasciato Uomini e Donne, seppur in un mare di polemiche, insieme a Ciprian Aftim. La coppia ha trascorso il Capodanno a Roma, festeggiando con una cena casalinga e alcuni ospiti speciali. Tra questi compare anche Roberta Giusti, la sua inseparabile complice durante il trono. Che Roberta fosse sola? Niente affatto, secondo i fan più attenti, che hanno notato un dettaglio: la giacca bianca che indossa la ragazza per uno scatto in terrazza sarebbe proprio quella di Samuele, la stessa indossata durante le registrazioni del programma. Nel frattempo si consolerà anche la non scelta di Roberta Luca Salatino chiamato da Maria De Filippi a partecipare come nuovo tronista.

La complicità tra Andrea Nicole e Roberta Giusti

Sembra proprio che il 2022 sia iniziato nel segno dell'amore per entrambe le coppie, ultime uscite da Uomini e Donne. Protagonista di quest'ultima edizione, anche la complicità che hanno instaurato sin dall'inizio le due troniste, che si sono spalleggiate fino all'ultimo. Anche quando Andrea Nicole e Ciprian sono stati accusati di aver preso in giro la redazione e cacciati da parte degli opinionisti, non è mancato il sostegno di Roberta Giusti per l'amica, tanto che in studio si è sospettato che anche la tronista romana fosse complice di quanto architettato dalla coppia.