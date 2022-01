Roberta e Samuele, le prime parole dopo Uomini e Donne: “Ti amo, renderò ogni giorno il più bello” La coppia si sta spostando tra Roma e Arezzo. Tornati sui social, Samuele e Roberta si scambiano le prime parole d’amore dopo il programma: “Se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”.

Con il percorso di Samuele Carniani e Roberta Giusti a Uomini e Donne si conclude l'ultimo trono rimasto in piedi dall'inizio alla fine di questa stagione. Un viaggio lungo quattro mesi, al termine del quale Roberta si è mostrata convinta della sua scelta e Samuele si è dichiarato innamorato perso di lei. Sono agli opposti: Roberta è sfuggente, impulsiva, a volte fatica ancora a mostrare i suoi sentimenti. Samuele è equilibrato e non teme di esporsi per le persone a cui tiene. Secondo Maria De Filippi la loro è un'alchimia perfetta.

La dedica di Samuele Carniani a Roberta

Ripreso il possesso dei suoi profili social, Samuele ha iniziato con i ringraziamenti al pubblico, agli autori del programma e a tutti coloro che lo hanno supportato. Tra le sue prime stories c'è qualche video che mostra i primi stralci di vita insieme a Roberta e tra i post c'è una dedica speciale. "Quest’esperienza mi ha insegnato molto, mi ha fatto capire quanto è importante concedersi ad una persona, quanto è importante andare incontro ad una persona..in questo caso a te Roberta, che sei la cosa più bella che mi potesse capitare. A te che hai voluto capirmi, ascoltarmi e che ti sei concessa a 360 gradi mettendo da parte le tue paure e mostrandomi tutte le tue fragilità", scrive l'ex corteggiatore toscano. "Non voglio dilungarmi troppo con le parole, preferisco mostrarti e confermarti giorno per giorno quello che provo per te.. rendendoti ogni giorno il più bello", è la promessa per Roberta. "Grazie per la persona speciale che sei, ti amo". Un ringraziamento in particolare anche a Maria De Filippi: "Grazie Maria per avermi fatto innamorare".

Roberta: "Se non sei tu l'amore non esiste"

In queste settimane la coppia si sta spostando tra Roma e Arezzo, città in cui vive Samuele. È lì che l’ex tronista ha scelto di tatuarsi, nello studio di una cara amica di Samuele. La scritta attorno al braccio: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti” in inglese, sembra indicare le nuove consapevolezze raggiunge dalla 21enne romana dopo il suo viaggio a Uomini e Donne. "Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà. Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa", sono le sue prime parole su Instagram. "Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome Samuele. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste".