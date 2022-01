La scelta di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne è Samuele Carniani Roberta Ilaria Giusti, la tronista di Uomini e Donne, ha scelto Samuele Carniani. I due hanno lasciato lo studio tra i petali rossi mentre Luca Salatino è pronto ad iniziare un nuovo percorso da tronista.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 12 gennaio, è andata in onda la seconda parte della scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista romana dopo un lungo e ricco percorso ha deciso di lasciare il programma con Samuele Carniani. I due hanno lasciato lo studio insieme sotto una pioggia di petali rossi, tra gli applausi del pubblico.

Il discorso di Roberta per Samuele

Come accade solitamente a Uomini e Donne, la tronista prima di annunciare la propria scelta regala un suo discorso al corteggiatore. E così è stato anche per Roberta che oggi, in onda su Canale 5, ha fatto commuovere il pubblico televisivo ed i presenti in studio con le sue parole per Samuele.

Ti devo ringraziare di tante cose, perché mi hai insegnato cosa vuol dire disinnescare. Le cose dette a bassa voce non fanno meno rumore di quelle urlate. La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno.

La tronista romana ha spiegato di essersi interrogata spesso su come sarebbe potuto essere il futuro insieme a lui ma nonostante le faccia paura la loro differenza caratteriale, i suoi dubbi sono svaniti. È lui la sua scelta.

Quando sono arrivata qua ho detto di cercare delle cose in una persona, non le ho trovate ho trovato dieci volte meglio di quello che mi aspettavo Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua.

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Il ‘no' di Roberta, Luca Salatino, dopo la scelta è rientrato in studio per leggere un bigliettino che Maria De Filippi gli aveva consegnato in precedenza. Il suo contenuto è stato poi letto dall'ormai ex corteggiatore: "Vorrei che tu fossi il nuovo tronista". La richiesta è stata accettata tra le lacrime di emozione. "Penso che tu possa trovare la persona giusta" ha confessato la conduttrice del dating show al nuovo protagonista della sedia rossa.