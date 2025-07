video suggerito

Gianmarco Meo dopo Uomini e Donne: “Non so più nulla di Francesca Sorrentino. La vita va avanti” Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, rompe il silenzio sul suo percorso a Uomini e Donne con Francesca Sorrentino e parla della sua esperienza all’interno del dating show di Canale5. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Meo si racconta in un'intervista e parla dei suoi progetti dopo la partecipazione a Uomini e Donne. All'interno del dating show ha incontrato Francesca Sorrentino, ma le cose tra loro non sono andate come immaginava.

Gianamarco Meo: "Vivo la mia vita, non so nulla di Francesca Sorrentino"

Intervistato da Coming Soon, Gianmarco Meo mette in chiaro che l'esperienza all'interno di Uomini e Donne gli ha regalato "sensazioni ed emozioni" forti. Nonostante il finale, di cui si dice dispiaciuto, ora ha voltato pagina. Meo, infatti, non è riuscito a far breccia nel cuore di Francesca Sorrentino, che aveva deciso di iniziare una relazione con Gianluca Costantino lontano dalle telecamere. Tra le incomprensioni che li hanno allontanati, l'iniziale rifiuto di lui di ammettere di far parte di un'agenzia: "È stato un momento particolare. Io non sentivo l'agenzia di moda da settembre, al momento non mi sentivo di aver un'agenzia e mi sentivo libero. Ma anche fosse stato… In quell’ambito ce l'hanno tutti, tanto che lei stessa ha dichiarato di averla, quindi non vedo la cosa che poteva stupire e fare scalpore. È stata una scappatoia secondo me, io mi sarei comportato diversamente". Ribadisce di aver sempre tenuto a lei, nonostante i "disguidi" che si sono verificati nel loro percorso: "Ho sempre dimostrato che tenevo a lei, che mi piaceva, l'ho sempre corteggiata. Sul finale ci sono stati questi disguidi… Lei ha scelto di fare altro e so che non è andata a buon fine. Ognuno vive la sua vita, io non l’ho più sentita quindi non so nulla di lei". Se dovesse prendere parte a un reality si orienterebbe verso il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi o il tronista a Uomini e Donne, ma al momento non è una priorità assoluta.

Il percorso di Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Il percorso di Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino a Uomini e Donne è stato segnato da alti e bassi emotivi. Inizialmente, Gianmarco l'aveva conquistata per la sua genuinità. Tuttavia, con il passare delle puntate erano iniziate a emergere tensioni: Francesca accusava Gianmarco di non essere del tutto sincero, soprattutto dopo aver scoperto il suo passato con un'agenzia di spettacolo e un provino da tronista. Le discussioni si erano fatte sempre più accese, fino a portare Gianmarco ad abbandonare temporaneamente lo studio. Nonostante un tentativo di chiarimento, il rapporto si era deteriorato al punto che Francesca alla fine aveva scelto l'altro corteggiatore, Gianluca Costantino.