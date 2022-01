Uomini e Donne, chi ha scelto Roberta Ilaria Giusti tra Samuele e Luca: la puntata di oggi in diretta

Nella puntata di oggi martedì 11 gennaio di Uomini e Donne andrà in onda la scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista romana, come avevano già rivelato le anticipazioni, avrebbe fatto la sua scelta durante le registrazioni avvenute prima della pausa natalizia del programma. Solo oggi vedremo come sono andate davvero le cose in studio e quali sono state le reazioni dei due corteggiatori, Samuele Carniani e Luca Salatino, davanti alla scelta di Roberta. La puntata andrà in onda su Canale 5 alle ore 14:45 e sarà disponibile anche in diretta streaming sul portale Mediaset Infinity e sarà possibile rivederla in maniera integrale sul sito di Witty.

