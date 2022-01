Il tatuaggio di Roberta dopo la scelta a Uomini e Donne: “Quel che è destinato a te ti raggiungerà” Samuele ha accompagnato Roberta a farsi un tatuaggio. La scritta attorno al braccio: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”, sembra indicare le nuove consapevolezze della 21enne romana dopo il suo percorso a Uomini e Donne.

A cura di Giulia Turco

Roberta Giusti dopo la scelta a Uomini e Donne sta vivendo le prime settimane d'amore insieme a Samuele Carniani. Gli indizi social si sono rivelati una certezza: Roberta e Samuele stanno insieme. Lo scorso 31 dicembre l'ex tronista romana ha trascorso la notte di Capodanno insieme all'amica Andrea Nicole e Ciprian Aftim. Di Samuele nessuna traccia, visto che la puntata della sua scelta non era ancora andata in onda, se non il dettaglio di una giacca che Roberta indossava e che i fan più attenti hanno notato essere proprio quella del suo corteggiatore. Le prime stories pubblicate su Instagram dalla coppia mostrano che la loro conoscenza sta proseguendo al meglio. Samuele ha persino accompagnato Roberta a farsi un tatuaggio. La scritta attorno al braccio: "Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti", sembra indicare le nuove consapevolezze della 21enne romana dopo il suo percorso a Uomini e Donne.

Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani

La scelta di Roberta è andata in onda nella puntata di martedì 11 e mercoledì 12 di Uomini e Donne. Dopo aver trovato il coraggio di mandare a casa Luca, la tronista è riuscita tra le lacrime ad esternare i suoi sentimenti per Samuele. “La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno”. Di lui ha apprezzato la sua pazienza, la sua presenza costante, nonostante i dubbi che aveva per via delle profonde differenze caratteriali. “Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua”.

Le parole di Maria De Filippi dopo la scelta

Una scelta che ha trovato il pieno supporto di Maria De Filippi. La conduttrice è convinta che Roberta e Samuele siano fatti per stare insieme, proprio in virtù delle loro differenze. "Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere", le ha spiegato. Maria tifava per loro sin dall'inizio, tanto che aveva in serbo la proposta per Luca Salatino di diventare il nuovo tronista. "Quando hai lasciato Luca è come se avessi chiuso una relazione lunga un anno, sei stata accogliente e gli hai fatto capire che tutto quello che hai fatto non è stato sprecato. Come te, lui gioca in difesa, mentre Samuele non ha paura di mostrarsi per quello che sente".