Elena d’Amario e Francesca Tocca in studio a Uomini e Donne per ballare con Luciano Maria De Filippi chiama in prestito le due ballerine di Amici per una sorpresa al protagonista del trono over che ama scatenarsi a ritmo di musica dance: “Se devo lasciarci le penne è meglio che lo faccia alla grande”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Tocca ed Elena d'Amario ospiti in studio a Uomini e Donne per un ballo con il cavaliere Luciano. Maria De Filippi ha voluto in prestito le due ballerine professioniste di Amici per fare una sorpresa al protagonista del trono over che, com'è ormai noto al pubblico del dating show, ama scatenarsi a ritmo di musica dance. Luciano è inarrestabile e all'arrivo delle due ballerine si lancia in pista: "Se devo lasciarci le penne con queste due è meglio che lo faccia alla grande".

Luciano Giannelli da C'è posta per te a Uomini e Donne

Luciano Giannelli è il cavaliere più scatenato nella storia del dating show. Notato da Maria De Filippi sin dalla sua prima apparizione in tv, Luciano è stato protagonista della secondo puntata di C’è posta per te. Pensionato di 75 anni, vive a Rovato in provincia di Brescia. Aveva scritto al programma per incontrare il suo primo amore, una giovane fanciulla con la quale è scattato il colpo di fulmine: era la proprietaria del bar che era solito frequentare da giovane. Sono passati 60 anni, ma lui non ha mai dimenticato Agnese. Pur avendo accettato l’invito di Maria, la donna ha rifiutato Luciano spiegando di non avere alcun ricordo del loro incontro. A Uomini e Donne, non si dà per vinto e spera ancora di trovare l’amore.

Il percorso di Luciano a Uomini e Donne

Il cavaliere ha iniziato una frequentazione con la signora Giovanna, sperando di trovare una valida compagna. La donna era rimasta particolarmente colpita da Luciano, dopo averlo visto a C’è posta per te e così Maria ha ben pensato di farli incontrare. “Mi ha fatto simpatia, lo voglio conoscere”, ha ammesso la dama. Così Luciano ha fatto il suo primo ingresso in studio, nella puntata del 25 gennaio ballando a ritmo di musica per rompere il ghiaccio: "Essere chiamato mi ha fatto piacere, è una delle soddisfazioni più grandi che ho avuto nella mia vita". E Giovanna dritta al punto: "Vogliamo conoscerci?".