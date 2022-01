Uomini e Donne, il primo ballo tra la signora Giovanna e Luciano fa intervenire Maria De Filippi A Uomini e Donne Over, il cavaliere Luciano e la signora Giovanna hanno iniziato una conoscenza decisamente particolare, scatenandosi in un primo ballo che ha costretto Maria De Filippi a intervenire.

A cura di Elisabetta Murina

A Uomini e Donne Over l'arrivo del cavaliere Luciano ha animato lo studio e rallegrato la signora Giovanna. Era stata proprio lei a esprimere il desiderio di conoscerlo, dopo averlo visto a C'è Posta Per Te. Così Maria De Filippi lo ha fatto arrivare direttamente in studio, dando via a una conoscenza e un primo ballo decisamente particolari.

L'arrivo di Luciano a Uomini e Donne

La signora Giovanna è in cerca di un "galantuomo" a Uomini e Donne e, dopo che la conoscenza con Giannino non è andata a buon fine, Maria De Filippi crede di aver trovato l'uomo che fa per lei: "A C'è Posta Per Te un pò di tempo fa ha partecipato un signore che cercava l'amore, a cui ho detto di venire a Uomini e Donne. E mi hanno detto che ti piace". Giovanna conferma: "Sì, mi ha colpito". La conduttrice però la mette più volte in guardia perché si tratta di un signore un pò "particolare". Ma la signora Giovanna insiste, per nulla spaventata e anzi fermamente convinta: "Mi ha fatto simpatia, lo voglio conoscere". E così il Luciano, questo il suo nome, entra in studio ballando a ritmo di musica e rompe il ghiaccio: "Essere chiamato mi ha fatto piacere, è una delle soddisfazioni più grandi che ho avuto nella mia vita". E Giovanna va dritta al punto: "Vogliamo conoscerci?".

Luciano e Giovanna si scatenano nel primo ballo

Finita la parte delle presentazioni e le prime conversazioni, Luciano e Giovanna vanno subito al centro della pista per il primo ballo. Lui però si lascia travolgere un pò troppo dalla musica, nonostante Maria lo avesse avvertito di rispettare le distanze, e si avvicina a Giovanna prendendole le mani, senza indossare la mascherina. Allora la conduttrice è costretta a intervenire, passando letteralmente in mezzo ai due e sgridandolo: "Luciano, torna nella tua zona". Alla fine, dopo un ballo decisamente movimentato, Giovanna ha deciso di continuare la conoscenza.