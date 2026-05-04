La proposta di matrimonio a sorpresa di Nikita Perotti ad Anastasia Kuzmina: il video e i dubbi sui social

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano: i due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato a sorpresa il video della proposta di matrimonio, senza aver mai parlato della loro relazione. Ma convoleranno davvero a nozze o è solo un progetto insieme? Sui social i dubbi dei fan sono diversi.

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano a sorpresa. I due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato un video sui social che lascia pensare a una vera e propria proposta di matrimonio: lui si inginocchia, le mostra un anello e lei lo abbraccia emozionata. Ma è davvero così o si tratta solamente di un progetto a cui stanno lavorando insieme?

"Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio", hanno scritto Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina ad accompagnare il video. Nelle immagini, sullo sfondo della città di Roma, il ballerino si inginocchia con un anello tra le mani e la ballerina, emozionata, corre ad abbracciarlo. La proposta è arrivata totalmente a sorpresa dal momento che nessuno dei due protagonisti di Ballando con le Stelle aveva mai parlato del rapporto che li lega e nessuno dei fan era a conoscenza che fossero una coppia.

Nel corso dell'ultima edizione dello show si era a lungo parlato dell'amicizia tra la concorrente Andrea Delogu e Nikita Perotti, alludendo che tra loro ci fosse qualcosa di più, fino a quando i diretti interessati non avevano smentito in più occasioni. L'ultima relazione di Kuzmina invece è quella con Alessio Di Gennaro e risale al 2025, anche se non c'è mai stato un annuncio ufficiale della rottura.

Di fronte al video della proposta di matrimonio, le reazioni dei fan sui social sono state contrastanti. Da un parte messaggi di congratulazioni e stupore nello scoprire una coppia di cui non avevano idea e dall'altra il dubbio che siano davvero fidanzati. In molti, infatti, ritengono che sia soltanto un modo per pubblicizzare un progetto insieme o magari proprio il ritorno a Ballando con le Stelle. "Avrei qualcosa da dire in merito", ha scritto la giudice del programma Rossella Erra mettendo ancora più dubbi sulla veridicità del rapporto. Al momento i diretti interessati non si sono espressi in alcun modo, ma presto potrebbero confermare la loro relazione oppure "uscire allo scoperto" e spiegare il motivo del gesto.