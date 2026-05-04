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La proposta di matrimonio a sorpresa di Nikita Perotti ad Anastasia Kuzmina: il video e i dubbi sui social

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano: i due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato a sorpresa il video della proposta di matrimonio, senza aver mai parlato della loro relazione. Ma convoleranno davvero a nozze o è solo un progetto insieme? Sui social i dubbi dei fan sono diversi.
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A cura di Elisabetta Murina
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Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano a sorpresa. I due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato un video sui social che lascia pensare a una vera e propria proposta di matrimonio: lui si inginocchia, le mostra un anello e lei lo abbraccia emozionata. Ma è davvero così o si tratta solamente di un progetto a cui stanno lavorando insieme?

"Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio", hanno scritto Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina ad accompagnare il video. Nelle immagini, sullo sfondo della città di Roma, il ballerino si inginocchia con un anello tra le mani e la ballerina, emozionata, corre ad abbracciarlo. La proposta è arrivata totalmente a sorpresa dal momento che nessuno dei due protagonisti di Ballando con le Stelle aveva mai parlato del rapporto che li lega e nessuno dei fan era a conoscenza che fossero una coppia.

Nel corso dell'ultima edizione dello show si era a lungo parlato dell'amicizia tra la concorrente Andrea Delogu e Nikita Perotti, alludendo che tra loro ci fosse qualcosa di più, fino a quando i diretti interessati non avevano smentito in più occasioni. L'ultima relazione di Kuzmina invece è quella con Alessio Di Gennaro e risale al 2025, anche se non c'è mai stato un annuncio ufficiale della rottura.

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Di fronte al video della proposta di matrimonio, le reazioni dei fan sui social sono state contrastanti. Da un parte messaggi di congratulazioni e stupore nello scoprire una coppia di cui non avevano idea e dall'altra il dubbio che siano davvero fidanzati. In molti, infatti, ritengono che sia soltanto un modo per pubblicizzare un progetto insieme o magari proprio il ritorno a Ballando con le Stelle. "Avrei qualcosa da dire in merito", ha scritto la giudice del programma Rossella Erra mettendo ancora più dubbi sulla veridicità del rapporto. Al momento i diretti interessati non si sono espressi in alcun modo, ma presto potrebbero confermare la loro relazione oppure "uscire allo scoperto" e spiegare il motivo del gesto.

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