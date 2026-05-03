Gigio Donnarumma si è sposato, le nozze a sorpresa con Alessia Elefante: “Ho un contratto a tempo indeterminato”

Gigio Donnarumma ha sposato Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale e del Manchester City ha condiviso sui social i primi scatti da marito e moglie, dopo la proposta di matrimonio nel 2024. “Contratto a tempo indeterminato”, ha scritto.

Gigio Donnarumma si è sposato. Il portiere della Nazionale e del Manchester City è convolato a nozze a sorpresa con la compagna Alessia Elefante. La proposta di matrimonio era avvenuta nel 2024 a Parigi e da allora più nessun dettaglio sulla cerimonia. Su Instagram il primo scatto da marito e moglie, che corona una relazione iniziata quando entrambi erano piccoli.

"Ho firmato un contratto a tempo indeterminato", ha scritto il portiere condividendo sui social i primi scatti del matrimonio con Alessia Elefante. I due si tengono per mano e sullo sfondo una lunga tavola con fiori bianchi e rosa. Nessuna informazione sulla location e sulla cerimonia arrivata all'improvviso, dopo la proposta di matrimonio nel 2024 a Parigi, dove vivono insieme dal 2021.

La storia d'amore tra Donnarumma e Alessia Elefante è iniziata nel 2016, quando lui giocava nel Milan. I due si conoscono in realtà da quando erano adolescenti perché sono originari della stessa città, Castellammare di Stabia. Nel 2017 hanno iniziato la loro prima convivenza e nel 2021 si sono trasferiti a Parigi, città dove Gigio è stato ingaggiato per giocare nel Paris Saint-Germain. Nella capitale francese hanno festeggiato l‘arrivo del primo figlio, Leo, nato il 13 settembre 2024. Ad accompagnare gli scatti con cui condivideva la gioia per la nascita del loro primogenito, il calciatore aveva scritto: "Emozionato di creare una vita di ricordi insieme". La proposta di matrimonio nell'ottobre 2024 a Parigi, curata nei minimi dettagli e all'insegna del romanticismo, dai petali di rose bianche e rosse alle candele accese. Quasi due anni dopo quel momento, sono diventati ufficialmente marito e moglie.