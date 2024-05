video suggerito

Mostra a un’amica la pistola d’ordinanza e parte un colpo: gravissimo un vigile di 22 anni Un 22enne è stato ferito con un colpo della sua pistola d’ordinanza al petto. Il giovane vigile della polizia locale di Mortara (Pavia) è in ospedale in condizioni gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un agente della polizia locale di 22 anni si trova in condizioni gravissime all'ospedale San Matteo di Pavia dopo essere stato ferito al petto da un colpo di pistola nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio. Stando a quanto ricostruito finora, il colpo sarebbe partito dalla sua arma d'ordinanza che in quel momento era tra le mani di una sua amica.

Il 22enne è un agente della polizia locale di Mortara, in provincia di Pavia, e al momento del ferimento si trovava in una villetta di Gropello Cairoli. Come riportato da La Provincia Pavese, il giovane agente voleva mostrare a una sua amica la sua pistola d'ordinanza. Proprio quando l'arma era tra le mani della ragazza, sarebbe partito un colpo che ha centrato in pieno petto il vigile.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica del 118. I sanitari hanno provveduto a trasportare d'urgenza il 22enne al San Matteo di Pavia, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni gravissime. A Gropello sono arrivati anche i carabinieri del Comando di Vigevano e i militari del reparto operativo di Pavia. A loro spetta il compito di accertare la dinamica dell'incidente.