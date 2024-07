video suggerito

Studente di 22 anni si tuffa nel lago di Como e non riemerge più: era in gita in barca con la fidanzata Ancora disperso lo studente inglese di 22 anni che dal pomeriggio di oggi non è più riemerso dalle acque del lago di Como a Menaggio: il giovane aveva noleggiato una barca per una gita con la fidanzata.

Risulta ancora disperso lo studente inglese di 22 anni che dal pomeriggio di oggi mercoledì 17 luglio non è più riemerso dalle acque del lago di Como, all'altezza del comune di Menaggio. Il giovane si era appena tuffato dalla barca che aveva noleggiato per una gita romantica con la fidanzata, 20 anni. I due si trovavano da poco in vacanza in Italia.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i due si sarebbero immersi nelle acque dolci del lago senza accorgersi che la loro barca stava andando alla deriva, probabilmente spinta al largo dalle correnti. Mentre la giovane è riuscita però a riemergere e chiedere aiuto a un'imbarcazione di passaggio, del compagno nessuna traccia: da quel momento, dopo il tuffo, il 22enne britannico è rimasto sotto la superficie.

La ragazza, illesa ma sotto shock per il trauma, è stata portata a riva e condotta in via precauzionale al più vicino ospedale di Menaggio. I vigili del fuoco e la guardia costiera, coordinata dai carabinieri di Menaggio, hanno nel frattempo avviato le ricerche del giovane scomparso.