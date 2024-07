video suggerito

Chi era Sam Paul Rigby, lo studente annegato nel lago di Como: è morto davanti agli occhi della fidanzata Si chiamava Sam Paul Rigby, lo studente di 22 anni che è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como: con lui c’era anche la compagna di 19 anni, che non vedendolo riemergere, ha lanciato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

121 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, uno studente di 22 anni si è tuffato nel lago di Como e non è più riemerso. La vittima si chiamava Sam Paul Rigby ed era originario di Liverpool. Si trovava in Italia in vacanza. Era infatti ospite in un hotel della Tramezzina.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 22enne si trovava insieme alla sua compagna, una 19enne. La coppia aveva noleggiato una barca: questa sarebbe andata alla deriva mentre i due facevano un bagno al largo dalla riva facendo anche alcune immersioni. A un certo punto, la 19enne si è resa conto di non riuscire a raggiungere l'imbarcazione e soprattutto di non trovare più il suo compagno. Ha quindi chiesto aiuto.

Sono stati chiamati i soccorritori. La Guardia Costiera di Menaggio ha immediatamente avviato le ricerche. A coordinarla, c'erano i carabinieri di Menaggio. Nel frattempo la ragazza, illesa, è stata trasferita in ospedale in via precauzionale. Dopo alcune ore, è stato trovato il corpo del 22enne. Il ragazzo potrebbe aver avuto un malore proprio durante l'immersione. Per ora non è stato comunicata la possibilità di sottoporre il cadavere a un esame autoptico.

Leggi anche Trovato morto lo studente di 22 anni che si era tuffato nel lago di Como: era in gita in barca con la fidanzata

Qualora dovesse essere previsto, ci vorrà qualche giorno in più prima di affidare la salma ai suoi familiari e prevedere il rientro nella sua patria dove gli sarà dato l'ultimo saluto. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci nuovi aggiornamenti.