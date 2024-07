video suggerito

Chi è Fraedrich Tim, il padre che si è tuffato nel lago di Como per salvare il figlio ma non è più riemerso Fraedrich Tim, l’uomo che si è tuffato in acqua nel lago di Como per cercare di salvare il figlio di 12 anni in difficoltà, non è ancora stato trovato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si cerca ancora il 51enne Fraedrich Tim, l'uomo che si è tuffato in acqua nel lago di Como per cercare di salvare il figlio di 12 anni in difficoltà. Il 51enne però davanti agli occhi dei figli e della moglie non è mai più riemerso. Cosa sia successo è ancora tutto da capire ma purtroppo – nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori – l'uomo non è stato ancora trovato.

Lo scorso 23 luglio si trovava su una barca noleggiata con la famiglia a Dongo, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Fraedrich Tim quando ha visto il figlio 12enne in forte difficoltà mentre si trovava in acqua non ci ha pensato due volte e si è subito tuffato ma purtroppo si è inabissato e non è mai più riemerso. Forse perché colpito da un malore. Intanto il 12enne è stato soccorso dalla madre e dalla sorella 17enne.

Sul posto dopo poco tempo è intervenuta la Guardia Costiera, che coordina i soccorsi sul Lago di Como, e i soccorritori esperti dei vigili del fuoco. Intanto da Malpensa è partito l’elicottero Drago con due sommozzatori a bordo. Nello stesso istante i carabinieri di Gravedona ed Uniti hanno provveduto a sentire la moglie e i figli e a identificare l'uomo. La famiglia è residente a Uslar, in Germania.

Leggi anche Si tuffa in piscina dallo scivolo e non riemerge più: gravissimo 35enne a San Donato Milanese

Non è che l'ennesimo morto annegato nei laghi o fiumi lombardi. Tra gli ultimi casi quello di Sam Paul Rigby, 22 anni, annegato lo scorso 17 luglio essersi tuffato davanti agli occhi della fidanzata. Anche in questo caso il giovane aveva noleggiato una barca insieme alla fidanzata per trascorrere una gita sul lago nei pressi di Menaggio. I due si sarebbero immersi insieme nelle acque dolci del lago per fare un bagno. Poi la tragedia: la ragazza non riuscendo più a raggiungere l'imbarcazione che intanto stava andando alla deriva è stata soccorsa da un'altra imbarcazione.