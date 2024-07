video suggerito

Si tuffa nel lago per salvare il figlio 12enne e annega: dopo tre giorni ritrovato il corpo di Tim Fraedrich Il corpo del 51enne Fraedrich Tim è stato trovato a 203 metri di profondità nel lago di Como, nei fondali tra Dongo e Piona: si era tuffato per salvare il figlio 12enne e non è più riemerso.

A cura di Giorgia Venturini

Ci sono voluti tre giorni per recuperare il corpo del turista tedesco morto annegato nel lago di Como mentre cercava di salvare la vita al figlio di 12 anni. Il corpo del 51enne Fraedrich Tim è stato trovato a 203 metri di profondità, nei fondali tra Dongo e Piona. Fondamentale è stato il supporto del robot subacqueo dei Vigili del Fuoco. Per tre giorni nella ricerca sono stati coinvolti i soccorritori della Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri. Ma anche sommozzatori ed elicotteri.

L'uomo lo scorso 23 luglio si trovava in gita in barca con la sua famiglia al largo di Dongo, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Quando ha visto il figlio di 12 anni in difficoltà in acqua Fraedrich Tim non ci ha pensato due volte e si è subito tuffato ma purtroppo si è inabissato e non è mai più riemerso. Intanto il 12enne è stato soccorso dalla madre e dalla sorella 17enne. Ora forse verrà disposta un'autopsia sul corpo dell'uomo per capire cosa sia successo: forse il 51enne appena si è tuffato si è sentito male.