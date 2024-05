Incidente stradale nel Milanese, motociclista sbalzato per 15 metri: è gravissimo

video suggerito

Nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, si è verificato un incidente stradale a Busto Garolfo, un comune che si trova nella provincia di Milano. Un motociclista, infatti, è caduto in autonomia ed è sbalzato per circa 15 metri dalla moto.

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto. Il sinistro è avvenuto in via Udine all'altezza del civico 2 alle 14.12. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure del caso e poi hanno trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale di Legnano.

Si tratta di un sessantenne che ha riportato un trauma cranico, uno al volto e uno al torace. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è chiaro se sia caduto per colpa di un malore o di un errore umano: non sembrerebbe infatti essere coinvolto alcun veicolo. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.