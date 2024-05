video suggerito

Chi era Christian Rovida, il vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola mentre la mostra a un'amica Si chiamava Christian Rovida, in passato aveva lavorato come guardia giurata poi era diventato agente della polizia locale di Mortara: è morto a causa di un colpo partito dalla sua pistola di ordinanza mentre la stava mostrando a un'amica.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga per cercare di capire i particolari di quanto accaduto in una casa di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di ieri venerdì 17 maggio. Tutto è successo in pochi attimi: un giovane vigile della polizia locale di 22 anni stava mostrando la sua pistola di ordinanza a un'amica quando accidentalmente è partito un colpo quando la stava maneggiando la giovane. Subito è scattata la chiamata al 112.

In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 22enne con la massima urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. Stando alle prime informazioni il giovane vigile è stato colpito al petto. Le sue condizioni, una volta entrato in sala operatoria, erano già gravissime. Purtroppo il ragazzo è morto mentre i medici stavo cercando in tutti i modi di salvargli la vita. Troppo grave infatti la ferita al petto. La vittima è Christian Rovida: in passato aveva lavorato come guardia giurata, poi da circa un anno in servizio al comando della polizia locale di Mortara.

Sul posto intanto sono arrivati anche i carabinieri del comando di Vigevano e quelli del reparto operativo di Pavia che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Tutto è accaduto per un errore. Bisogna capire ora come sia stato possibile che non ci fosse la sicura attivata sulla pistola d'ordinanza. Gli accertamenti sono affidati ai militari che dovranno risolvere ogni dubbio.