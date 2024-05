video suggerito

Scoppia un incendio nel carcere Beccaria di Milano: il fumo invade tre celle Un incendio è scoppiato nelle scorse ore nel carcere minorile "Cesare Beccaria" di Milano. Il fumo ha invaso tre celle del secondo piano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A cura di Giorgia Venturini

Nelle scorse ore è scoppiato un incendio nel carcere minorile "Cesare Beccaria" di Milano. Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero divampate da una cella del secondo piano facendo allertare altre parti dell'istituto penitenziario. Il fumo infatti ha invaso altre tre celle sempre sulle stesso piano.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme. Fortunatamente nessuna persone è rimasta coinvolta o ferita. Ora si cerca di capire nel dettaglio le cause dell'incendio, non si esclude nessuna pista investigativa.

Certo è che in questi giorni il carcere minorile milanese è al centro dell'attenzione per i 21 indagati all'interno della polizia penitenziaria a vario titolo anche per torture e maltrattamenti.

Stando alle prime informazioni le indagini sarebbero partite da alcune segnalazioni del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Da qui gli investigatori hanno attivato le intercettazioni e sono entrati in possesso delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza dell'istituto. All'interno del carcere avvenivano pestaggi dei detenuti con varie altre forme di maltrattamenti da parte di alcuni poliziotti penitenziari.