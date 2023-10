Inaugurata la nuova torre del Teatro alla Scala di Milano: aperti 11 dei 17 piani previsti, è alta 38 metri È stata aperta la nuova torre del Teatro alla scala di Milano. Alta 38 metri, è divisa in 17 piani di cui 6 sotterranei. La nuova torre è stata costruita accanto all’edificio storico del teatro alla scala. All’inaugurazione non hanno partecipato i sindacati.

A cura di Sara Tirrito

La nuova torre della Scala di Milano

È stata inaugurata la nuova torre de Teatro alla Scala di Milano. È alta 38 metri e sorge in via Verdi accanto al teatro già esistente, nell'area in cui prima si trovava una palazzina. Martedì 17 ottobre sono stati consegnati 11 dei 17 piani previsti dal progetto, che prevede un ampliamento degli spazi esistenti. Per costruirla sono stati spesi 23 milioni di euro e si stimano risparmi per un valore di 500mila euro all'anno. All'inaugurazione non si sono presentati i sindacati, opposti perché l'opera è in completa. Nelle prossime settimane uscirà il bando per la realizzazione dei rivestimenti acustici, che dovranno essere terminati entro la primavera del 2024.

Cosa c'è nella nuova torre e perché è stata costruita

Sei dei 17 livelli della nuova costruzione sono sotterranei. È stata inaugurata una nuova sala prove per il ballo, un nuovo retropalco, più grande di quello esistente, due terrazze con vista su Milano. Tra le aree inaugurate ma incomplete c'è una nuova sala prove per l'orchestra, fiore all'occhiello della progettazione.

La terrazza della nuova torre del Teatro alla Scala

La costruzione è iniziata nell'aprile 2021 e ha richiesto una spesa di 23 milioni di euro. La struttura è dotata di pannelli solari e rivestita con lastre di marmo Botticino fiorito. Si stima che il nuovo complesso consentirà di risparmiare 500mila euro all'anno. A breve sarà indetta un'altra gara d'appalto che riguarderà i rivestimenti per ottimizzare l'acustica della struttura. Chi se la aggiudicherà dovrà terminare i lavori entro aprile 2024.

L'opera progettata dall'architetto che la restaurò nel 2004

A progettarla è stato l'architetto Mario Botta, che aveva già guidato l'intervento di ristrutturazione della torre scenica dell'edificio storico del Teatro. Anche su quel punto si è intervenuti cercando di dare continuità ai tratti tradizionali dell'edificio: "Abbiamo lavorato fino a raggiungere l'altezza della torre scenica tradizionale – ha dichiarato Botta – che era già stata innalzata al momento del restauro della Scala". Per l'architetto, il "vero gioiello" della struttura è la sala prove dell'orchestra, che è stata ampliata.

Una vista della nuova torre scenica

Molto soddisfatto si è detto il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala Dominique Meyer, anche per motivi logistici. "Abbiamo finalmente la possibilità di riunire tutta la famiglia della Scala nel nido centrale" – ha dichiarato. I lavoratori del teatro sono attualmente distribuiti fra quattro posti diversi, con locali anche in affitto. È una cosa sana perché migliora le condizioni di lavoro alla Scala e produce dei risparmi". All'inaugurazione non si sono presentati i sindacati, che si sono opposti all'apertura dell'edificio perché incompleto.