“Sei la nuova stella della Scala”: Roberto Bolle si congratula con Nicoletta Manni Roberto Bolle ha voluto commentare la nomina a étoile del Teatro alla Scala di Milano di Nicoletta Manni: “Una nuova stella alla Scala! Complimenti Nicoletta! Nessuno più di te si merita questa promozione”.

A cura di Giorgia Venturini

Nicoletta Manni e Roberto Bolle

"Una nuova stella alla Scala! Complimenti Nicoletta! Nessuno più di te si merita questa promozione". Così sui social Roberto Bolle ha voluto commentare la nomina a étoile del Teatro alla Scala di Milano di Nicoletta Manni. I due ballerini lavorano insieme da tempo e la sera di mercoledì 8 novembre erano andati in scena con la rappresentazione di Onegin. Alla fine dello spettacolo è arrivata la grande sorpresa: il sovrintendente Dominique Meyer è salito sul palco insieme al direttore del corpo di ballo Manuel Legris interrompendo gli applausi e dando l'annuncio. "Quando una ballerina brilla così in mezzo alle stelle da anni, si possono cambiare le regole. E dunque su proposta di Manuel Legris ho il piacere di dire che Nicoletta ha il titolo di étoile", ha detto il sovrintendente davanti alla platea in cui erano seduti anche i famigliari della ballerina.

L'annuncio anche davanti a un Roberto Bolle emozionato, che poi, a qualche ora di distanza, ha scritto sui social i suoi più sentiti complimenti: "Hai dimostrato negli anni il tuo valore, costruito con dedizione, sacrificio, passione e tanta umiltà, che è una dote indispensabile nel nostro lavoro. Questa tua nomina mi rende felice e anche orgoglioso". E ancora: "Dal 2015 (la prima volta in cui abbiamo ballato insieme) ad oggi sei cresciuta tantissimo, grazie alle esperienze fatte in Scala e anche grazie alle tante avventure affrontare insieme: dai tour del BolleandFriends a tutte le edizioni di OnDance e Danzaconme. E ora con il ruolo di Tatiana hai dimostrato di essere un’artista completa, raffinata, luminosa. Una stella nel firmamento della danza. Brava Nico. Ti voglio bene".

Per Nicoletta Manni è stata una vera sorpresa: è dagli anni '80 che la Scala non concede questo titolo a una ballerina. Prima di mercoledì sera il Teatro aveva un solo étoile, ovvero Roberto Bolle. "Credete nei sogni e inseguiteli", ha commentato così la nuova étoile del famoso corpo di ballo milanese.