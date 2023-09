La classifica dei supermercati più economici a Milano nel 2023 Secondo la classifica stilata da Altroconsumo a Milano i supermercati più economici del 2023 sono due punti vendita Esselunga e il supermercato Iperal. Ecco la lista completa dei supermercati in cui risparmiare.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Quali sono i supermercati dove si risparmia di più a Milano? È stata pubblicata l'indagine annuale sui supermercati più economici da parte di Altroconsumo. L'organizzazione di consumatori ha stilato una classifica dei punti vendita e delle catene della grande distribuzione più economici sulla base di quattro panieri: i prodotti di marca, a marchio commerciale, più economici e misto.

A Milano, per esempio, i supermercati in cui si risparmia di più sono, a pari merito, l'Esselunga che si trova in via Andrea Solari, quello che si trova in Viale Suzzani e l'Iperal di viale Monza.

In totale sono state analizzati 1.200 punti vendita di oltre 35 catene e, sulla base dei dati ottenuti, è stato possibile scoprire che tutti hanno aumentato i prezzi rispetto all'anno scorso: c'è stato, infatti, un incremento del 12,6 per cento.

Leggi anche Sciopero Trenord oggi 6 settembre 2023 in Lombardia: gli orari e i treni garantiti

Più precisamente, sulla base di quanto si legge da una nota stampa, c'è stato un aumento dell'11 per cento negli ipermercati, del 12 per cento nei supermercati e tra il 15 e il 18 per cento nei discount.

Quali sono le catene di supermercati dove si risparmia di più

Sulla base di quanto rivelato da Altroconsumo, tra le catene vincitrici c'è il Famila Superstore. Tra i discount invece c'è In's Mercato che batte sia Aldi che Eurospin. Esselunga Superstore è invece al primo posto per il negozio in cui è possibile fare la spesa con soli prodotti di marca.

L'elenco dei supermercati più convenienti a Milano nel 2023

A Milano il supermercato in cui si risparmia di più è l'Esselunga di via Andrea Solari al civico 29. A pari merito c'è l'Esselunga di Viale Suzzani al civico 221 e l'Iperal di viale Monza al civico 241. In tutti e tre c'è un risparmio massimo in città di 1.085 euro. Di seguito l'elenco completo: