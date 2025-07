A Milano la slitta la Ztl del Quadrilatero della Moda: quando scatterà

Foto di repertorio

A Milano la Ztl del Quadrilatero slitterà a metà settembre. La misura doveva partire questo fine settimana, ma il Comune ha deciso di posticipare. La decisione arriva dopo due mesi di pre-esercizio: le telecamere sono rimaste accese per monitorare i flussi di traffico senza far scattare le contravvenzioni. Palazzo Marino ha quindi accolto le richieste di alcuni commercianti e titolari delle autorimesse che si trovano all'interno della zona traffico limitato. Settimana prossima, la giunta potrebbe quindi approvare le modifiche.

L'Assessora Censi: "Abbiamo scelto di prorogare il pre-esercizi"

A comunicare quanto deciso, è stata l'assessora alla Mobilità Arianna Censi in una serie di incontri avuti con il mondo del commercio: "Abbiamo avviato un confronto con il tessuto produttivo e la cittadinanza, che proseguirà nei prossimi giorni e ci permetterà di optare per le modifiche ritenuti utili e che non snaturino il provvedimento. Per raggiungere l’obiettivo abbiamo scelto di prorogare il pre-esercizi", ha spiegato l'assessora.

Quali saranno i cambiamenti alla disciplina della Ztl

Saranno tre i cambiamenti alla disciplina della Ztl. Non ci sarà infatti l'obbligo di prenotare i parcheggi perché l'analisi dei dati ha mostrato che, in questi mesi, non sono mai stati pieni. Le telecamere in entrata registreranno la targa che, nel momento in cui si entrerà nei parcheggi, sarà cancellata dal database. Ancora sarà ampliata la fascia di consegna dei prodotti del fresco che andrà dalle 4.30 alle 7.30 del mattino. Infine ogni residente avrà un ingresso giornaliero da destinare agli accompagnatori.