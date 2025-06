Problemi ad alcuni tornelli della metropolitana a Milano: cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 28 giugno 2025, le persone che hanno scelto di spostarsi a Milano con la metropolitana hanno dovuto fare i conti con i malfunzionamenti di alcuni tornelli. Per esempio, attorno alle 7 del mattino, alla stazione di Precotto della linea M1 era possibile accedere ai binari senza dover obliterare il biglietto o l'abbonamento. Nessun tornello, infatti, era in funzione. Stessa cosa è capitata alla stazione Gerusalemme della linea M5.

Nel corso della mattinata è stato poi possibile appurare che questo problema ha riguardato praticamente tutti i tornelli della metropolitana tranne quelli della nuovissima M4. Il motivo? Problemi tecnici, dice l'Azienda dei trasporti milanesi che ha fatto sapere, attraverso annunci sui social e sul proprio sito, di aver inviato i tecnici per risolvere il guasto.

Ma da cosa sono stati causati? Ancora non si sa. Il problema comunque riguarderebbe sia i tornelli di ingresso che quelli di uscita. Il punto è che alcuni viaggiatori rischiano di rimanere "bloccati" tra stazioni in cui il tornello non funziona e altre in cui invece funziona. Anche in questo caso, Atm rassicura i propri utenti. Ha infatti invitato a chiedere assistenza al personale sia per entrare che per uscire. Non solo. L'azienda ha poi assicurato che nell'eventualità in cui la carta di credito, che si sta usando per viaggiare, non dovesse essere letta "non saranno applicati extracosti".