Metropolitana M2 di Milano bloccata, ritardi di oltre 15 minuti: passeggeri a bordo La M2, la linea verde della metropolitana di Milano, è bloccata. Come spiegato in una nota da Atm, la circolazione sarebbe bloccata per il soccorso di una persona che si sarebbe sentita male a bordo di un treno.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, lunedì 9 giugno, la M2, la linea verde della metropolitana di Milano ha subito lunghi rallentamenti intorno alle ore 9:00. Tanti sono i pendolari che attendono sulla banchina gli arrivi dei treni, e non è ancora chiaro a che ora la situazione potrà migliorare.

Come segnalato a Fanpage.it da alcuni pendolari presenti sui treni bloccati, la situazione sarebbe ormai ferma da diversi minuti senza miglioramenti. Nella stazione di Lambrate, dopo all'incirca 15 minuti di stop, i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno in attesa di capire come poter risolvere il problema.

Nel mentre Atm, l'Azienda trasporti di Milano, in una nota ufficiale ha comunicato: "Ci scusiamo, stiamo dando assistenza a una persona che sta male a bordo di un treno". Dopo all'incirca una ventina di muniti alcuni passeggeri hanno segnalato la ripresa della viabilità.