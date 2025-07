video suggerito

Al via il bonus affitto per giovani lavoratori a Milano, fino a 2.400 euro per gli under 35: come richiederlo Il Comune di Milano ha attivato un bonus affitti destinato agli under 35 che risiedono e lavorano in città. Il contributo prevede una quota una tantum fino a un massimo di 2.400 euro. Il richiedente deve rispettare alcuni requisiti: tra questi, avere un ISEE non superiore a 26mila euro, essere titolare di un contratto di affitto da almeno sei mesi e avere un contratto di lavoro almeno dal primo settembre 2023. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Il Comune di Milano ha deciso di stanziare un milione e 210mila euro per aiutare i giovani lavoratori under 35 a pagare l'affitto. La misura, emanata negli scorsi giorni, è destinata ai giovani con meno di 35 anni che lavorano a Milano almeno dal primo settembre del 2023, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 26mila euro e che siano intestatari di un contratto di affitto a Milano almeno da sei mesi. Il contributo prevede una quota una tantum fino a un massimo di 2.400 euro che possono coprire solo spese di affitto (non quelle per le spese condominiali o per le utenze). Il contributo non potrà comunque superare le cinque mensilità.

Come richiedere il sostegno per i giovani lavoratori a Milano

Come si legge sulla pagina dedicata del sito del Comune di Milano, la misura è a sportello: i contributi saranno erogati fino a esaurimento delle risorse e, tra le domande che saranno valutate positivamente, avranno la precedenza quelle arrivate prima in ordine cronologico. Per fare richiesta bisogna iscriversi al sito di Milano Abitare e poi presentare la domanda attraverso la piattaforma online dedicata utilizzando l'identificazione attraverso Spid o carta d'identità elettronica. L'affittuario dovrà allegare alla sua domanda tutta la documentazione richiesta, descritta al punto 6 dell'avviso pubblico.

Quali requisiti bisogna avere per richiedere il sostegno

Per poter richiedere il contributo, servirà rispettare tutti i requisiti contenuti al punto 4 dello stesso documento:

avere la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea

o di uno stato dell'Unione Europea avere la cittadinanza di uno stato extra UE con regolare permesso o carta di soggiorno , o richiesta di rinnovo (se il permesso di soggiorno è scaduto)

, o richiesta di rinnovo (se il permesso di soggiorno è scaduto) avere un’ età inferiore o uguale ai 35 anni alla data di presentazione della domanda

alla data di presentazione della domanda essere lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo con sede legale o operativa nel territorio del Comune di Milano a partire dal primo settembre del 2023

avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, con regolare contratto di affitto registrato da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda

per il quale si richiede il contributo, con registrato da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda avere un ISEE ordinario o corrente minore o uguale a 26mila euro

non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto ecc.) su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare nel territorio del Comune di Milano o in un altro comune della Lombardia

non avere in carico eventi di occupazione abusiva di unità immobiliare ad uso residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni

essere titolare del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo, con una durata minima residua di 12 mesi alla data di presentazione della domanda