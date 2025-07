Si getta dalla finestra a Milano, in casa trovato il cadavere della madre: si ipotizza omicidio-suicidio

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 10 luglio 2025, un uomo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione che si trova in via Scheiwiller nel quartiere Corvetto a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano. All'interno dell'abitazione, è stato trovato il corpo senza vita della madre. La donna aveva diverse ferite di arma da taglio. L'ipotesi è di omicidio-suicidio.

L'episodio si è verificato alle 8.30. L'uomo che si è tolto la vita è un 44enne. La vittima invece è una 73enne, che sul corpo aveva evidenti segni di violenza. Gli agenti della Scientifica hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è ancora nota. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco che sono entrati in casa con le forze dell'ordine e hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto anche il medico legale.