Uccide la madre e si getta dalla finestra a Milano: l’aggressione in camera da letto con una decina di coltellate

Giovanna Brusoni, 73 anni, è stata aggredita mentre era in camera da letto: il corpo senza vita è stato trovato in pigiama, con numerose ferite da difesa sulle braccia. Il figlio Davide Pasqualini si è tolto la vita dopo l’omicidio.

L'ha sorpresa mentre era a letto, già sotto le lenzuola. Così Davide Pasqualini, 44 anni, nella tarda serata tra mercoledì 9 e giovedì 10 luglio ha aggredito e ucciso con una decina di coltellate la madre Giovanna Brusoni, 73 anni, che con lui condivideva da anni l'appartamento al secondo piano di via Scheiwiller a Milano (quartiere Brenta): dopo l'omicidio, avvenuto al termine di una colluttazione, il figlio ha raggiunto il settimo piano e, aiutandosi con una sedia, ha scavalcato il parapetto per lanciarsi nel vuoto.

Il corpo del 44enne verrà ritrovato in cortile da una vicina solo alle prime ore del giorno dopo, intorno alle 8.30 di giovedì: sarà proprio lei, amica di famiglia, a dare l'allarme alla polizia. Mentre riversa a terra accanto al letto matrimoniale, con i segni di almeno una decina di fendenti e numerose ferite da difesa sulle braccia, viene ritrovata la madre, ormai senza vita.

Un gesto che, al momento, appare ancora inspiegabile. Da una prima ricostruzione degli agenti della Questura, intervenuti ieri in via Scheiwiller con gli agenti delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale, non sarebbero emerse precedenti chiamate alle forze dell'ordine per episodi di violenza domestica. Né Davide Pasqualini, impiegato di banca in centro città, risulterebbe in cura per problemi psichiatrici o avrebbe precedenti di questo genere. "Una famiglia tranquilla", assicurano i vicini di casa oggi. "Persone normali, vivevano qui da sempre. Non abbiamo mai sentito niente".

Solo un mese fa, madre e figlio avevano vissuto la perdita del marito e padre, scomparso dopo una lunga malattia. "Può essere stato quello, chi lo sa", è l'ipotesi dei condomini più anziani, che conoscevano Pasqualini fin dalla più tenera età. "Era un po' che non lo vedevo in giro. Ma lui era un uomo come tanti", ha raccontato uno di loro. "Davide l"abbiamo visto crescere, questa era la casa dei nonni. Tranquillo, cordiale. Nessun problema con la mamma".